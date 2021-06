grand-hotel,-anticipazioni-quinta-puntata

Grand Hotel – Intrighi e Passioni anticipazioni quinta puntata

Grand Hotel – Intrighi e Passioni torna su Canale 5: scopri le anticipazioni della quinta puntata in prima serata mercoledì 7 luglio 2021 con l’ultimo episodio della stagione 1, e il primo della stagione 2!

Continuano quindi con un doppio episodio settimanale gli intrighi della fiction in costume ambientata in un hotel deluxe di inizio secolo. Nel cast della fiction targata Bambú Producciones troviamo Pedro Alonso (il mitico Berlino de La casa di carta), Megan Montaner (la più amata ne Il segreto), Yon González (Il sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet).

Scopri qui il cast completo di Grand Hotel – Intrighi e Passioni! Di seguito invece le anticipazioni della quinta puntata di Grand Hotel in onda mercoledì 7 luglio a partire dalle ore 21:30 circa.

continua a leggere dopo la pubblicità

Alicia e Julio In Grand Hotel Credits: Mediaset

Grand Hotel anticipazioni episodio 9, L’impronta

Nell’ultimo episodio della prima stagione della fiction Julio (Yon Gonzalez) torna di corsa all’hotel dopo aver saputo la verità sulla morte di Cristina (Paula Pendres): sua sorella è stata uccisa, e non è morta per un incidente. Così Julio lascia Alicia (Amaia Salamanca) delusa e turbata alla stazione, ragazza che decide di conseguenza di sposare Diego per ripicca.

Nel frattempo il detective Ayala (Pep Anton Muñoz), grazie ad un’impronta digitale rinvenuta sull’arma del delitto, riesce finalmente a identificare il vero assassino di Cristina. Presto però l’infausta lettera finisce nelle mani di Belen che si affretta a farsi sposare da Andres (Llorenç González). Sullo sfondo Benjamin che, essendo l’assassino del coltello d’oro, fugge dall’hotel con una scusa; riuscirà a non farsi scoprire?

Grand Hotel 2 anticipazioni episodio 1, Luci e ombre

Ha inizio la seconda stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni. Questa si apre con una decisione davvero coraggiosa da parte di Julio che decide di rimanere al Grand Hotel per scoprire cosa sia successo ad Andres.

continua a leggere dopo la pubblicità

Così i sospetti sul suo tentato omicidio diventano certezza quando una sera riesce a sventare un nuovo tentativo ai danni del suo amico, purtroppo senza vedere l’assassino. Nel frattempo Belen (Marta Larralde) porta avanti la sua gravidanza, mentre Donna Teresa (Adriana Ozores) è sempre più convinta di farla morire dopo il parto.

Per questo corrompe una levatrice che, il giorno in cui il bambino nasce, accetta di lasciarla morire dissanguata. Per fortuna però Andres arriva in tempo e Belen partorisce un secondo figlio.

Mediaset Infinity Grand Hotel in diretta e in streaming

La prima puntata di Grand Hotel è disponibile anche in streaming su Mediaset Play Infinity. Parliamo del servizio targato Mediaset dove recuperare gratuitamente i titoli dei programmi in onda sui canali della rete. In questo caso puoi vedere la quarta puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni in contemporanea alla messa in onda su Canale 5, o puoi recuperarla on demand in un secondo momento.

Grand Hotel 2 quando va in onda su Canale 5? Programmazione

Qual è nuova programmazione di Grand Hotel 2 stagione in tv? Ecco di seguito tutti gli appuntamenti con la serie tv iberica in onda con due episodi su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 fino alle 00:30 circa.

Prima puntata (episodio 9 stagione 1; episodio 1 stagione 2) – mercoledì 7 luglio

(episodio 9 stagione 1; episodio 1 stagione 2) – mercoledì 7 luglio Seconda puntata (episodi 2 e 3) – mercoledì 14 luglio

(episodi 2 e 3) – mercoledì 14 luglio Terza puntata (episodi 4 e 5) – mercoledì 21 luglio

(episodi 4 e 5) – mercoledì 21 luglio Quarta puntata (episodi 6 e 7) – mercoledì 28 luglio

(episodi 6 e 7) – mercoledì 28 luglio Quinta puntata (episodio 8) – mercoledì 4 agosto

continua a leggere dopo la pubblicità

ATTENZIONE: la programmazione di Grand Hotel è soggetta a variazioni.