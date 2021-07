Gianni Ippoliti una furia contro Luca Laurenti “Lui non può dire che …”

Spread the love











Stanno facendo molto discutere, nelle ultime ore, le parole espresse dal noto conduttore televisivo ma anche attore, autore, umorista e scrittore italiano Gianni Ippoliti. L’uomo ha recentemente rilasciato un’intervista a Diva e Donna nel corso della quale ha parlato di quelle che sono le sue creazioni televisive. A tal proposito ha lanciato un duro attacco a Luca Laurenti rivelando che in realtà è stato proprio lui a farlo conoscere al grande pubblico.

L’intervista a Gianni Ippoliti

Sono molti i programmi di successo in cui il nome di Gianni Ippoliti figura come autore. L’uomo, oggi particolarmente noto per la simpatica e umoristica rassegna stampa di ‘Uno mattina in famiglia’, è stato recentemente intervistato da Diva e Donna e non ha perso l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’uomo ha anche parlato della sua grande passione per il mondo del calcio e nello specifico per la sua squadra del cuore ovvero la Roma. A proposito di ciò ha infatti espresso gioia e felicità per l’imminente arrivo di Mourinho come allenatore per la prossima stagione calcistica.

Le accuse a Luca Laurenti

Luca Laurenti, storica spalla di Paolo Bonolis, è finito al centro della polemica in seguito alle parole dichiarate da Gianni Ippoliti. Il noto attore ed autore televisivo ha infatti raccontato di essere stato lui a far conoscere Laurenti al grande pubblico e ne ha quindi rivendicato la paternità artistica. L’uomo ha raccontato di averlo conosciuto attraverso il padre di Laurenti che lavorava nella banca frequentata da Ippoliti. “Era il 1988, mi disse: ‘Devi aiutare mio figlio, ha una bella voce ma perde il suo tempo suonando nelle cantine con il suo gruppo, non guadagna una lira”, queste le parole espresse da Gianni Ippoliti il quale ha poi proseguito “ Lo vedo, ne intuisco le potenzialità, aveva uno sdoppiamento incredibile della voce. Gli faccio: ‘Se mi segui, un giorno andrai a Sanremo. Fai una prima trasmissione con me e ti farai conoscere’”.

Il racconto di Gianni Ippoliti

Gianni Ippoliti ha proseguito il suo racconto affermando di aver portato Laurenti in un programma molto conosciuto e seguito da Berlusconi e gli amici ad Arcore ovvero ‘Dibattito’. Una sera, racconta il presentatore, tutti i membri del programma sono stati invitati dal patron nella sua villa e proprio lì Laurenti ha iniziato a suonare al piano lasciando tutti senza parole e dando così inizio alla sua lunga carriera al fianco di Bonolis. A Ippoliti viene chiesto, nel corso dell’intervista, se Laurenti gli è riconoscente per averlo lanciato nel mondo dello spettacolo e a tale domanda l’uomo ha risposto “Lui non può dire che nasce con me. E’ più figo dire che è stato lanciato da Bonolis. Nella sua biografia scrive di quando è partito con una valigia di cartone alla volta degli studi Mediaset…”.

