Francesco Totti mai visto così, va su tutte le furie con Ilary Blasi e le dice: «Ti meno!»

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una splendida coppia che ha creato una, altrettanto splendida, famiglia con tre figli al seguito. Li si vede spesso tutti e cinque insieme o in giro per il mondo quando era possibile, prima della pandemia o anche semplicemente a Ostia al mare, sempre nello stesso lido da vent’anni. Qualche volta, però, i due piccioncini si sono anche concessi qualche piccola vacanza loro due soli così come Ilary Blasi, qualche viaggetto in compagnia delle amiche senza la famiglia che è restata a casa ad aspettarla. Ilary e Francesco sono innamoratissimi e non smettono di ribadirlo anche quando sono ospiti in qualche trasmissione spiegando anche a chi lo chiede che non c’è nessuna ricetta o formula magica, semplicemente stanno bene insieme e, più gli anni passano e sempre più uniti sono. Lui è gelosissimo di lei e non lo nasconde mentre lei è innamoratissima e non ha occhi per nessun’altro. Certo non è la famiglia perfetta perchè non ce ne sono di famiglie perfette ma loro hanno raggiunto un’armonia che non è sempre così scontata.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono in vacanza a Mosca insieme a tutta la famiglia

Francesco Totti e Ilary Blasi sono in vacanza a Mosca e hanno postato un video che ha fatto divertire tutti i loro innumerevoli follower.

Ilary, sulle stories, ha postato un momento davvero esilarante: sono a pranzo e Ilary prova ad imboccare con del pollo il marito che non gradisce la pietanza e lei dice, portandogli la forchetta con il pollo alla bocca: «Mangia un po’ di pollo georgiano» e lui di rimando: «Se ti cade il pollo ti meno». Lui, infatti temeva che il boccone di pollo potesse cadergli sul pantalone.

Ma la moglie di Totti, senza arrendersi, ha continuato con altre pietanze sempre tentando di imboccarlo. Questo siparietto ha divertito tantissimo i loro follower che hanno apprezzato con commenti e risatine social.

Il futuro televisivo di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha da poco terminato di condurre L’Isola dei Famosi e pare che da settembre ritornerà in tv con un nuovo programma per Canale 5, Star in the star.

La rivelazione l’ha fatta TVBlog spiegando che ci sarà anche la giuria composta da tre persone e che, per il momento si conoscono solo due dei nomi dei giurati, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Questo programma pare che, prima di Ilary Blasi sia stato offerto a Bonolis che, però, avrebbe rifiutato.

