francesca-cipriani,-la-svolta-nella-sua-vita:-“mi-merito-di-essere-felice”

Francesca Cipriani racconta di aver finalmente trovato la serenità, grazie soprattutto al suo fidanzato che ha segnato un’importante svolta e le sta permettendo di chiudere finalmente i conti con il suo passato burrascoso.

La showgirl Francesca Cipriani durante un’ospitata in Tv (foto Instagram).

Francesca Cipriani ammette subito di essere innamorata. Dopo delle relazioni non fortunate, in cui è anche stata picchiata, tradita e presa in giro, sembrerebbe finalmente aver trovato la serenità. È la stessa showgirl a raccontarlo in un’intervista a Chi Magazine, dove racconta a cuore aperto la sua nuova relazione.

L’artista sta frequentando un imprenditore edile, Alessandro Rossi, che ha sette anni in meno di lei. Il suo fidanzato, infatti, ha appena festeggiato i trent’anni e vive in Emilia Romagna, a Cesenatico. Francesca Cipriani, però, progetta già il futuro con lui, e spera che Alessandro si decida a venire a convivere con lei a Milano.

Francesca Cipriani, finalmente un amore tenero

La showgirl Francesca Cipriani (foto Instagram).

Francesca Cipriani ed il fidanzato Alessandro Rossi si sono conosciuti durante una cena, grazie a degli amici in comune. La showgirl ammette: “Lui ha capito subito che sono una golosona. Fra il primo ed il secondo incontro ha continuato a mandarmi messaggi, ma anche tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna“.

Alessandro è esattamente il tipo di ragazzo che piace alla Cipriani: gentile, semplice e pulito. Inoltre, non fa parte del mondo dello spettacolo: all’ex Pupa questo non dispiace, anzi. Si è sentita lusingata quando lui le ha detto che non ha il carattere di una diva. Francesca, però, ha paura che tutto finisca ed incrocia le dita: “Mi merito di essere felice“.