digitale-terrestre,-rinvio-switch-off-al-dvb-t2?-parla-la-confcommercio

Manca sempre meno allo switch off del Digitale Terrestre al DVB-T2. A tal proposito, è intervenuta la Confcommercio

Digitale Terrestre e switch off a DVB-T2, cambia la data? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti (Pixabay)

Cosa ne sarà del Digitale Terrestre? Se fino a qualche settimana fa lo switch off al DVB-T2 sembrava solo questione di tempo, ora qualcosa sembra essere cambiata. Si è già deciso di ritoccare il Bonus TV allargandolo a tutte le fasce – senza limiti di ISEE – e alzando la quota da 50 a 100 euro.

Adesso la questione verte però su un altro punto: la scadenza dopo la quale sarà obbligatorio avere un dispositivo di ultima generazione per continuare a vedere la TV gratuita. A tal proposito, è intervenuta la Confcommercio per fare chiarezza sulla questione e dare una risposta definitiva.

Digitale Terrestre, Confcommercio: “No al rinvio”

È arrivata la risposta definitiva da parte della Confcommercio (Pixabay)

La Confcommercio ha confermato che non ci sarà un rinvio dello switch off del Digitale Terrestre al DVB-T2. “Abbiamo appreso con stupore la richiesta avanzata da alcuni broadcaster di rinviare le scadenze operative. Tutta la filiera di consumo si è esposta commercialmente e finanziariamente per poter fornire al mercato i prodotti necessari alla transazione. Uno slittamento porterebbe a ripercussioni gravi e ingiustificate” ha spiegato il presidente Andec Maurizio Iorio.

“Il ricambio tecnologico è necessario, con tempi compatibili con le dinamiche di acquisto e di vendita. L’obiettivo è arrivare al 30 giugno 2022 con il minor numero possibile di apparecchi non conformi con i nuovi standard televisivi ancora installati” ha poi concluso Iorio, togliendo praticamente ogni dubbio su quella che sarà la roadmap da qui alla data definitiva di passaggio.