Le costine di maiale al forno marinate sono un secondo piatto sorprendente, innanzi tutto per il risultato: vi sembrerà di mangiare un piatto “di ristorante”, come avrebbe detto Bastianich ai tempi d’oro. Il segreto sta nella cottura in forno a bassa temperatura prima di finire sulla griglia, e dalla salsa di accompagnamento, preparata con una “bomba di umami”, il pomodoro unito alla salsa di soia. In questo modo state sicuri che renderete il vostro barbecue molto meno noioso.

Tra gli ingredienti interessanti di questa ricetta ci sono anche il succo di mela e quello di melagrana, entrambi leggermente aciduli, con la cottura acuiranno il sapore di caramello. E poi la citronella, o lemongrass, una pianta aromatica tipica della cucina orientale, soprattutto thailandese. Il gusto finale sarà decisamente agrodolce, e molto speziato.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 105 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1 kg Costoletta Maiale

20 g Zenzero

1 Peperoncino piccante

3 spicchi Aglio

1 Cipolla

1 gambo Citronella

1 ciuffetto Prezzemolo

200 ml di succo Mele

50 ml di succo Melagrana

100 ml Salsa Di Soia

2 cucchiai Olio Di Semi di sesamo

400 g Passata Di Pomodoro

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle costine di maiale al forno marinate, iniziate preparando la marinatura: tritate finemente il peperoncino, lo zenzero (pelato a vivo), l’aglio e la cipolla, infine affettate la citronella e sminuzzate il prezzemolo.

Fate soffriggere in un filo d’olio la cipolla, lo zenzero e il peperoncino.

Aggiungete ora il succo di mela, il succo di melagrana, la salsa di soia, l’olio di sesamo e la passata di pomodoro, portate il tutto ad ebollizione e lasciatelo cuocere per circa 15/20 minuti , fino a quando la marinata non si sarà addensata.

Riscaldate il forno fino a 200°.

Mentre il forno arriva a temperatura, spennellate le costine con i rametti di prezzemolo intinti nella salsa, cospargendo bene entrambi i lati della carne, dopodiché avvolgete le costine nella carta stagnola (fate attenzione a chiudere bene tutti i bordi) e infornate per circa 1 ora.

A questo punto non resta che preparare la griglia e concludere la cottura sul barbecue, cuocendo le costine per circa altri 3 minuti per lato.

Siete pronti per tagliare le costine e servirle con la salsa della marinatura come accompagnamento.