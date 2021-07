concorso-pianistico-internazionale-ettore-pozzoli-xxxii-edizione-2021,-la-presentazione-al-conservatorio.

«Siamo lieti oltre che onorati di ospitare presso il nostro Conservatorio, a cui la figura di Ettore Pozzoli didatta è legata in modo indissolubile, l’incontro di presentazione della XXXII edizione del Concorso Pianistico Internazionale a lui intitolato.

Il fatto che questa presentazione si svolga in presenza, dopo l’inaugurale a distanza dello scorso mese di maggio, rispecchia esattamente quella che sarà la natura del Concorso quest’anno, in tempi, ci auguriamo, di uscita dalla pandemia. A distanza si terrà la prima fase di selezione, in presenza la seconda fino alla finale. A sottolineare come la musica sia vera e possibile soltanto dal vivo, artisti a contatto tra loro e a contatto con il pubblico.

Il fatto di essere oggi qui insieme va anche a significare un cambio di ruolo del Conservatorio di Milano rispetto all’organizzazione del Concorso. Io e il mio Vicedirettore Massimiliano Baggio abbiamo infatti confermato, insieme alla Direzione del Concorso, la presenza del Conservatorio nel Comitato esecutivo del Concorso, con un ruolo di supporto all’organizzazione dello stesso. E per questo non posso che ringraziare l’Amministrazione del Comune di Seregno che ci ha coinvolti, accordandoci grande fiducia.

Ci auguriamo che da questa sinergia il Concorso possa ripartire, dopo il fermo dello scorso anno, con la valenza internazionale che ha nel nome – avvalorata dalla presenza di una Giuria internazionale, a cui va la nostra gratitudine per la generosa adesione –, e che merita gli sia riconosciuta, non soltanto dai concorrenti provenienti da ogni parte del mondo, ma anche dalla stampa e dalla comunità musicale mondiale»: così Cristina Frosini, Direttore del Conservatorio di Milano, racconta il percorso compiuto in vista della realizzazione della XXXII Edizione del Pozzoli, che si terrà dal 28 settembre al 5 ottobre prossimi.

Alle parole del Direttore del Conservatorio fanno eco quelle del Sindaco di Seregno, Alberto Rossi: «L’edizione 2021 del Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli vuole essere un’edizione di slancio, rilancio e speranza. Si colloca in un momento che, confidiamo tutti, possa essere di sollievo rispetto alla fase più dura dell’emergenza sanitaria. Riuscire a celebrare questa edizione sarà una grandissima soddisfazione, perché davvero è complesso organizzare un evento internazionale in questo particolare momento storico. Sono, inoltre, particolarmente contento che questo percorso verso la nuova edizione del Concorso Pozzoli ritrovi una forte volontà di sostegno da parte del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che del Concorso è stato promotore della prima ora e che, con la presenza in prima persona del direttore Cristina Frosini e del vicedirettore Massimiliano Baggio nel nostro Comitato Organizzatore, rilancia il proprio ruolo di motore della nostra importante rassegna pianistica».

E ancora chiosa Federica Perelli, Assessora alla Pubblica istruzione, Cultura e Biblioteca di Seregno: «La vicenda umana di Ettore Pozzoli è profondamente legata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, di cui fu per molti anni stimato docente, così come la storia del concorso, soprattutto nel nome di Giulio Confalonieri, è intrecciata a filo doppio con l’importante istituzione musicale milanese. Con l’edizione di quest’anno, in cui sentiamo particolarmente forte il sostegno e la vicinanza della direzione del Conservatorio, il Concorso Pozzoli ritorna allo spirito delle proprie radici e certamente trae un grande auspicio per rilanciarsi nelle edizioni future, già a partire da quella che vogliamo proporre per il prossimo autunno, occasione di riapertura dopo la stagione della pandemia».

Nell’occasione della presentazione, la Direzione del Concorso conferma che i termini di presentazione della domanda di partecipazione alle preselezioni sono procrastinati sino al 30 luglio 2021.

Rimangono invariate le restanti norme di partecipazione come da bando scaricabile al link: https://www.concorsopozzoli.it/regolamento-pozzoli-2021/