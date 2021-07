belen:-il-padre-e-antonino-programma-insieme?

Seguendo i rumors, sembra che l’attuale fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez, stia pensando a una carriera televisiva, dopo avere “messo” in pausa la carriera da hair stylist.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez stanno insieme ufficialmente da relativamente poco tempo, ma insieme sembrano avere trovato la vera felicità, specialmente ora che stanno per diventare genitori dell’attesissima Luna Marie.

Come hair stylist, Antonino Spinalbese era stimato e conosciuto, ma la carriera che ha inizialmente scelto per sé, sembra non essere più nelle sue corde. Ecco che sono uscite fuori delle prime indiscrezioni su un possibile ingresso, da parte di Antonino, nel mondo televisivo italiano.

Addirittura, si vocifera che Antonino, per il suo debutto televisivo, non sarà solo. Anzi, a fargli compagnia potrebbe esserci una persona a lui molto vicina… il padre di Belen, Gustavo Rodriguez.

Leggi anche: Belen, a Roma insieme: gli scatti intimi con Antonino

Antonino Spinalbese in tv con il padre di Belen Rodriguez?

Non poi così assurdo immaginare che Antonino avesse, prima o poi, deciso di entrare nel mondo nel quale da sempre Belen Rodriguez è immersa. Poi, accompagnandosi con un volto molto conosciuto nella televisione, era plausibile ricevesse una “chiamata” da qualche programma/reality e via dicendo.

Ancora, certo, non c’è nulla di sicuro. Solo delle voci, per il momento, suggeriscono la nuova possibile “carriera” del fidanzato di Belen Rodriguez.

Lui, intanto, utilizza molto i social network per pubblicizzare prodotti e/o capi di abbigliamento. In una fase di cambiamento importante come quella d’essere padre per la prima volta, non mancano le cose da fare, ma Antonino potrebbe davvero apparire a Pechino Express. Il programma si sposta da Rai 2 a Sky e potrebbe vedere la partecipazione non solo di Antonino Spinalbese, ma anche del futuro nonno di Luna Marie, padre di Belen Rodriguez.

Quando partirà Pechino Express, sarà dunque possibile seguire – forse – le avventure di Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina e del genero di Gustavo, Antonino.