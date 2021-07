Le barrette ai cereali, miele e cioccolato sono leggere e golose, facili da fare e perfette da portare in giro. Una di quelle ricette a cui non si pensa mai, eppure prepararle è quasi più veloce che comprarle, si possono scegliere i cereali preferiti, bilanciare la quantità di zucchero e farli diventare una merenda il più possibile sana. Sono infatti perfette per la merenda dei bambini, e sono un’ottima soluzione per far loro consumare i cereali che di solito non mangiano, e magari aggiungere della frutta secca.

La copertura al cioccolato può essere omessa, oppure sostituita da cioccolato fondente, meno dolce.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

100 g Mix Di Cereali

20 g Riso Soffiato

90 g Miele

30 g Zucchero Di Canna

10 g Cioccolato al latte

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle barrette ai cereali, miele e cioccolato, in un pentolino versate il miele e lo zucchero di canna e fate cuocere a fiamma bassa.

Mescolate con un cucchiaio di legno fino a quando lo zucchero non risulta completamente sciolto.

Aggiungete i cereali e il riso soffiato e mescolate per qualche minuto in modo da far amalgamare bene gli ingredienti con il miele e lo zucchero.

Riponete il composto in una teglia rivestita con la carta forno: dovrete ottenere uno spessore di circa 1 cm. Ungetevi leggermente le mani e schiacciate per bene i cereali.

Fate cuocere in forno preriscaldato ventilato a 160 gradi per circa 10 minuti.

Sfornate e lasciate intiepidire, poi tagliate il composto in barrette e decorate con il cioccolato fuso.

Lasciate solidificare e conservate in una scatola di latta.