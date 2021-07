amici,-volto-storico-del-programma-diventa-nonna:-che-gioia!

Un volto storico di Amici è diventata nonna per la prima volta. Andiamo a vedere di chi si tratta e cosa fa oggi l’ex ballerina del talent show.

Grandissima gioia per l’ex concorrente del talent show (@Facebook)

Fiocco azzurro per un ex ballerina di Amici, che diventa nonna a soli 44 anni. Stiamo parlando di Maria Zaffino, ex ballerina del cast di professionisti del talent show più famoso d’Italia. La sua primogenita si chiama Chiara ed ha solo 20 anni, ma nella giornata di ieri ha partorito il suo primo figlio. L’ex ballerina ha anche comunicato a tutti il nome del suo primo nipotino che si chiamerà Leonardo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Elisa Di Francisca choc, gelo in studio per il suo dramma

La Zaffino ha dato il lieve annuncio sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato tutta la sua gioia per il nuovo arrivo. Al momento, però, Maria non ha voluto pubblicare nessuna immagine del neonato, anche per preservare la privacy della figlia. In una recente intervista la ballerina aveva già annunciato che nonostante l’arrivo del bambino continuerà comunque a lavorare. Infatti ad oggi la Zaffino continua ad insegnare danza in una scuola di Roma. Andiamo quindi a vedere com’è continuata la carriera di Maria dopo il talent show.

Amici, Maria Zaffino festeggia l’arrivo del primo nipote: la sua carriera dopo il reality

La foto postata da Maria Zaffino su Instagram (via Screenshot)

Anche dopo la trasmissione di Canale 5, Maria Zaffino si è dedicata alla sua accademia da ballo. Da diverso tempo, invece, ha una relazione una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. Inoltre molti fan della trasmissione la ricordano per aver avuto una relazione con un ex allievo Michele Maddaloni. Inoltre durante una sua ultima intervista la Zaffino ha rivelato che le piacerebbe molto tornare a far parte del cast di Amici.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Francesca Cipriani, la svolta nella sua vita: “Mi merito di essere felice”

La ballerina, però, continua a girare l’Italia facendo stage e workshop incentrati sul mondo del ballo. A soli 37 anni, Maria è convolato a nozze con Daniele un ragazzo lontano dallo showbiz. La coppia ha anche avuto una figlio nel 2015 mentre Chiara, la primogenita, è nata da un rapporto avuto in gioventù dell’ex professionista di Amici. Inoltre la ballerina ha un ottimo rapporto con entrambe le figlie nonostante i padri siano due persone differenti.