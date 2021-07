amici,-che-imbarazzo-per-martina,-rosa-e-alessandro-a-casa-della-cuccarini!

Martina, Rosa e Alessandro si sono riuniti per una sera a casa di Lorella Cuccarini: ecco perchè nell’ex squadra di Amici ci sono stati alcuni momenti di imbarazzo, soprattutto per le due ragazze.

La conduttrice e showgirl Lorella Cuccarini ad Amici (foto Mediaset).

Rosa, l’ex ballerina di Amici, ha compiuto gli anni il 29 giugno. Il suo ex fidanzato Deddy, conosciuto proprio nel talent show di Maria De Filippi, non le ha fatto neanche gli aguri, a conferma che la situazione fra i due si è proprio raffreddata. I due erano entrambi a Roma: lui per lavoro, lei per reincontrare la sua squadra di Amici.

L’idea di ritrovarsi tutti insieme è stata proposta proprio da Lorella Cuccarini, che ha invitato nella sua casa di Roma l’ex squadra di Amici: Rosa, Martina e Alessandro. Il gruppo ha passato una bella serata ricordando i momenti di Amici e, dopo qualche ballo improvvisato, si sono messi a cantare tutti insieme il karaoke.

Amici, il karaoke degli ex imbarazza Rosa

La squadra di Amici di Lorella Cuccarini ed Arisa (foto Mediaset).

Fra le canzoni proproste dalla squadra di Amici di Lorella Cuccarini per il karaoke, ci sono anche “0 passi” di Deddy e “Loca” di Aka7even, cioè gli ex fidanzati di Rosa e Martina. C’è stato un palese imbarazzo da parte delle due, ma la loro reazione ha mostrato anche che le due relazioni sono finite in modo molto diverso.

Se infatti Rosa ha annunciato la sua intenzione di dileguarsi durante la canzone dell’ex, Martina invece ha reagito in maniera completamente diversa quando le è stata proposta la canzone che il suo ex le aveva dedicato. Ha commentato: “Questo pezzo effettivamente è molto bello da cantare, possiamo farlo tutti insieme“.

Ecco alcuni spezzoni dei video pubblicati sulla serata: