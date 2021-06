Usa, è morto Donald Rumsfeld. Fu artefice della guerra all’Iraq

Donald Rumsfeld, ex segretario alla Difesa americano, è morto all’età di 88 anni nella sua abitazione a Taos, in New Mexico, per un mieloma multiplo. Come capo del Pentagono nell’ammistrazione di George W. Bush, dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, fu artefice dell’invasione dell’Afghanistan e della guerra in Iraq.

“È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Donald Rumsfeld, statista americano e marito devoto, padre, nonno e bisnonno. A 88 anni, era circondato dalla famiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico”, si legge nella nota diffusa dalla famiglia. E ancora: “La storia potrebbe ricordarlo per i suoi straordinari risultati in oltre sei decenni di servizio pubblico, ma per coloro che lo hanno conosciuto meglio, ricorderemo il suo amore incrollabile per sua moglie Joyce, la sua famiglia e i suoi amici, e l’integrità che ha portato in una vita dedicata al Paese”.

In politica da giovanissimo

Nato a Chicago nel 1932 in una famiglia di orgine tedesca, Rumsfeld si laureò all’università di Princeton. Fu pilota della Navy e istruttore di volo, si confedò con il grado di capitano. già nel 1957, a 25 anni, entrò nei palazzi del potere, come assistente amministrativo di un membro della Camera dei rappresentanti. Cinque anni più tardi fu eletto al Congresso per il partito repubblicano. E fu più volte riconfermato. Nel 1975 il presidente Gerald Ford lo nominò segretario alla Difesa, il più giovane capo del Pentagono della storia americana.

Chiamato il “John Fitzgerald Kennedy repubblicano”, Rumsfeld venne considerato uno degli astri nascenti del partito al pari di George W. Bush, nella cui amministrazione servì dal 2001 al 2006 dopo aver fatto parte di quelle guidate da Richard Nixon e Ford, e dopo aver ricoperto l’incarico di inviato speciale in Medio Oriente per Ronald Reagan.

Le guerre di Bush

Dopo l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, e l’annuncio della guerra al terrore in Afghanistan, uscì dall’ombra come falco dei repubblicani. Molti lo indicarono come il vero regista della risposta al terrore, colui che avrebbe dato via libera alle torture ad Abu Ghraib e a Guantanamo, in violazione ai diritti umani. Teorico della “guerra preventiva” così cara all’ultradestra, fu tra i promotori dell’invasione in Iraq, nel 2003, sulla base di accuse, che poi si rivelarono false, sul possesso di armi di distruzione di massa da parte del regime di Saddam.

Si attirò molte critiche anche per le sue uscite infelici: di fronte all’oltraggio mondiale per i saccheggi a Bagdad dopo la caduta del regime di Saddam nell’aprile 2003, liquidò il tutto con una battuta: “Cose che capitano”. Lo criticò anche l’ex presidente George H. W. Bush, che lo definì un “arrogante” che aveva causato danni all’America e che, insieme all’allora vice presidente Dick Cheney, avrebbe rovinato l’eredità politica del figlio.

Rumsfeld uscià dalla scena pubblica nel 2006, quando fu sostituito in seguito alla sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di midterm.