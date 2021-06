tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-30-giugno:-la-notte-bollente-di-christoph-e-selina

Spread the love

Anticipazioni della puntata di mercoledì 30 giugno di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che racconta le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al Fusternhof. Oltre alle perfidie di Ariane, la diciassettesima stagione vede due nuovi protagonisti: Florian Vogt e Maja von Thalheim con il loro amore pieno di colpi di scena. Che accadrà oggi? La serata romantica di Christoph e Selina è un successo.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 30 giugno? Quali sorprese ci riserva Ariane? Che avrà in mente la dark lady per distruggere il Fusternhof e Christoph? E cosa accadrà tra Florian Vogt e Maja von Thalheim? Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

André è scioccato dalle azioni che ha compiuto in un passato che non ricorda: lo chef ha perso la memoria e i Saalfeld cercano di fargliela recuperare. La serata romantica di Christoph e Selina è un successo e i due trascorrono una notte di passione. Alfons va in aiuto al Konopka.

André è scioccato

Werner e Robert sono rimasti senza parole: André è tornato al Furstenhof: si è presentato nelle cucine dell’hotel, ma non ricorda più nulla. I Saalfeld cercano di risvegliare la memoria del loro congiunto, raccontandogli alcuni episodi della sua vita. Tutto quello che ha combinato il Konopha, azioni buone ma anche i fatti di cui non andare fiero. André rimane letteralmente scioccato: stenta a credere che quello fosse il “vecchio” Andrè. E prende una decisione. Non ne vuole più sapere del suo passato, ora è un uomo nuovo.

La sorpresa romantica per Selina

Christoph vuole stupire la sua amata: vuole proporle una serata romantica. Maja è perplessa: ha ancora molti dubbi sulla relazione della madre con il Saalfeld. Nonostante questo predispone e allestisce una baita che ospiterà la sorpresa per Selina. E l’appuntamento ha un grande successo: Christoph e la von Thalheim trascorrono una serata romantica e una notte bollente.

Alfons va in aiuto di André

Alfons attende con trepidazione che arrivi l’esaminatore al Fürstenhof. Ad un tratto, ecco spuntare Leentje: la donna è preoccupata e ha paura che sia successo qualcosa di brutto ad André in quanto si è chiuso nella sua stanza a chiave e non risponde più alle telefonate. In effetti l’uomo, a causa dello stress è stato colto da una crisi di panico. Alfons, immediatamente, prende una scala e sale nella stanza del Konopka attraverso una piccola finestra. Una azione che viene apprezzata dall’esaminatore del concorso…

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach)

Tempesta d’amore quando e dove vederlo in streaming

Le puntate della soap opera bavarese di grande successo, Tempesta d’Amore, arrivata alla diciassettesima stagione, potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.