Nei primi sei mesi dell’anno in Italia le startup hanno raccolto complessivamente 446,5 milioni di euro, a cui vanno sommati 5 round dal valore non dichiarato e diverse operazioni di finanziamento. I round chiusi e comunicati sono stati 85. Dieci startup hanno raccolto da 10 a 100 milioni di euro, in 27 fra 1 e 10 milioni, e le rimanenti da un milione in giù.