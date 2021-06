Musica Fiorita, venerdì 2 alla Casa Museo della Fondazione Zani a Cellatico.

Spread the love

Venerdì 2 luglioalle ore 20 la Casa Museo ospita due artisti di fama internazionale, in occasione del concerto Musica Fiorita che inaugura il mese delle visite guidate serali.

Il concerto sarà preceduto da tre visite straordinarie alla collezione della Fondazione Zani e alla mostra MERAVIGLIOSO! che si terranno alle ore 18:30, 18:45 e 19:00.Alessio Bidolieseguirà al violino musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Camillo Sivori e Maurice Ravel, accompagnato dalla pianista giapponese Mari Fujino.

Alessio Bidoli(Milano, 1986) ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni.Nel 2006 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano sotto la guida di Gigino Maestri.

Successivamente si è perfezionato alla Haute Ecole de Musique del Conservatorio di Losanna e al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal, all’Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo e all’Accademia Internazionale di Imola con Pavel Berman e Oleksandr Semchuk.Mari Fujinoè nata a Ishikawa in Giappone, dove a tre anni inizia lo studio del pianofortecon M°R.Kinukawa, M°J Yachie.

Nel 1998 si è diplomata a Tokyo presso l’Università della Musica “TO–HO” sotto la guida del M° Izumi Komoriya, e nello stesso anno si trasferisce in Italia. Nel 2002 si è diplomata presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, sotto la guida del M° Carlo Mazzoli.

Nel 2003 si è diplomata al corso triennale di Musica da camera dell’Accademia Pianistica Internazionale di Imola sotto la guida del M° Pier Narciso Masi.

Il concerto avrà luogo nell’Auditorium della Fondazione Paolo e Carolina Zani, uno spazio polivalente ricavato dalla trasformazione del portico maggiore della casa, in perfetta connessione e dialogo con lo spazio internodella Casa Museo e con il giardino circostante.

Il programma della serata prevede la seguente scaletta:

Wolfgang Amadeus Mozart(1756–1791) Sonata per violino e pianoforte n. 17 in do maggiore, K. 296Allegro vivaceAndante sostenuto Rondò. Allegro

Ludwig van Beethoven(1770–1827) Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore, op. 24, “La Primavera” AllegroAdagio molto espressivo Scherzo. Allegro molto Rondò. Allegro ma non troppo***

Camillo Sivori(1815–1894)Fantasia su temi tratti da “Un ballo in maschera” di G. Verdi, op. 19Maurice Ravel(1875–1937)Tzigane, Rhapsodie de Concert

COSTO EVENTO: 15 € (visite guidate speciali e concerto)

Di sera specialmente…

Il concerto Musica Fiorita segna l’inizio dei percorsi Disera specialmente…: tutti i venerdì del mese di luglio dalle ore 20 alle ore 23 visite guidate speciali alla collezione della Casa Museo e alla mostra MERAVIGLIOSO! Un’occasione unica per scoprire preziosa raccolta della Casa Museo e ilsuo scenografico giardino in un’insolita veste notturna!



Per info e prenotazioni:info@fondazionezani.com–0302520479

