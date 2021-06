marocco,-“offesa-a-islam”:-3-anni-di-carcere-a-giovane-italo-marocchina

Ha ribattezzato il versetto coranico Kautar, quello in cui si obbligano i musulmani al sacrificio, “versetto del whisky”. Il post su Facebook, datato 2019, è la prova di una “offesa pubblica all’Islam” che ha portato in carcere a Marrakech, scrive l’Ansa, una studentessa italiana di 23 anni, di origini marocchine.

La ragazza, iscritta all’Università di Marsiglia. è stata bloccata lo scorso 20 giugno all’aeroporto di Marrakech, dove era atterrata dalla Francia per raggiungere la famiglia, che risiede in Marocco. Nata a Vimercate, nel ’98, dove all’epoca s’erano trasferiti i genitori, Fatima, nome di fantasia, è cresciuta in provincia di Monza; per gli studi universitari ha poi scelto Marsiglia, dove è iscritta al corso di giurisprudenza.