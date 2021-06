mariano-catanzaro-dopo-le-foto-con-giovanni-ciacci-“mi-fa-stare-bene-ma-…”

Spread the love











Mariano Catanzaro, che voci lo vorrebbero nella casa del Grande fratello vip che partirà a settembre e che vedrà la conduzione, ancora per quest’anno, di Alfonso Signorini e come opinioniste Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, si è sfogato sui social dopo che da più parti si è detto che sia gay.

Mariano Catanzaro, che è molto amico di Giovanni Ciacci, ha voluto fare alcune precisazioni sulla natura del rapporto con Ciacci e ha detto parole molto chiare che non lasciano tempo e spazio all’immaginazione.

Mariano Catanzaro fa un video e lo posta sui social per spiegare il rapporto con Giovani Ciacci

Mariano Catanzaro ha fatto un video e lo ha postato sui social nel quale ha spiegato quale è la natura del rapporto con lo stilista Giovanni Ciacci. Mariano Catanzaro ha detto così dopo che in tanti avevano sostenuto che fosse gay per aver detto sempre a proposito di Ciacci: “Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto”.

“Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io

nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono

omosessuale e che mi piacciono i gay. Non ci sarebbe nulla di male, però perché la

gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché

dovete dire stronz****? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti

ad altri? Io non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere in un mondo

fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento

sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un

contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio

stesso sesso?”

Mariano nel video attacca chi ha insinuato che sia gay e chiarisce ogni dubbio

Mariano ha poi aggiunto: “Non dovete dire bugie. Io ho detto solo che è una persona carinissima e che tutto

quello che mi fa star bene è amore. Se mio fratello mi fa un regalo e mi fa star bene, io

provo amore verso di lui. E che vuol dire che se provo amore verso mio fratello io sono

omosessuale? L’amore ha mille sfaccettature. Il mio orientamento sessuale è ben

definito, sono etero”.

E poi, ancora: “Io se voglio bene ad una persona le voglio bene a prescindere da tutto. Sono molto

triste perché viviamo nell’epoca delle etichette. Con Giovanni c’è una bellissima

amicizia, stiamo bene insieme e se ho voglia di abbracciarlo davanti a mille persone lo

faccio. Se la gente giudica me ne sbatto. Tutto quel che fa star bene l’anima può essere

definito amore, ma non sesso, non amore carnale. Perché alcuni di voi subito danno

delle etichette dovrei precludermi di abbracciare una persona che ha un orientamento sessuale diverso dal mio? Questa potrebbe essere una forma di razzismo, o sbaglio?”

