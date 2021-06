le-migliori-quiche-estive-da-picnic-in-spiaggia

La ricetta svuotafrigo e perfetta per le scampagnate o le gite fuori porta? La quiche! Volete qualche idea per sfornarne dal sapore estivo? Ecco le ricette facili e veloci

Cosa c’è di più veloce, semplice e buono di una quiche? La torta salata è la vera regina dell’estate: è un piatto unico molto versatile, che potete servire come antipasto, ma anche come secondo. Non solo, consumata fredda la si può portare tagliata a pezzi in spiaggia o ai picnic in mezzo alla natura.

La quiche poi è pratica in quanto la si può farcire come si vuole, anche con i cibi avanzati in frigo. Ma quali sono i gusti dell’estate, le torte salate che si possono proporre con la bella stagione?

Ve ne proponiamo qualcuna qui sotto. Nella nostra gallery invece qualche trucco per cucinarle e conservarle al meglio.

Quiche al pesto e pomodorini

Pesto e pomodorini sono già un abbinamento vincente con la pasta, figuriamoci nella torta salata.

Ingredienti

1 rotolo di pasta brisée

1 vasetto di pesto

250 g di stracchino

8 pomodorini

4 cucchiai di panna fresca

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 uova e sale qb.

Procedimento

Prendete una tortiera o una teglia e rivestitela con il rotolo di pasta brisée, lasciando fuoriuscire il bordo. Bucherellate il fondo e ponete su di esso lo stracchino a cubetti e metà parmigiano grattugiato. Ora tagliate a pezzettini i pomodorini.

In una ciotola poi sbattete le uova con un pizzico di sale, la panna fresca e il resto del parmigiano grattugiato. Versate il vasetto di pesto, aggiungete i pomodorini a pezzi e mescolate bene.

Versate la crema ottenuta sopra lo stracchino e ripiegate a mo’ di scrigno il bordo della pasta brisée. Preriscaldate il forno a 180° C e infornate per circa 25 minuti.

Fatela raffreddare prima di tagliarla a rettangoli, pronti da portare via.

Quiche spinaci e feta

Ideale per chi vuole stare in linea!

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

400 g di spinaci

160 g di feta

4 uova

120 ml di panna da cucina

olio evo

sale e pepe qb

Procedimento

Fate così: per prima cosa preriscaldate il forno a 180° C. Poi lavate e mondate gli spinaci per cuocerli in padella con poco olio evo per pochi minuti. Agli spinaci aggiungete la feta a tocchetti, aggiustate di sale e pepe. In una ciotola, sbattete le uova, aggiungete la panna da cucina e infine gli spinaci con la feta, amalgamando bene il tutto.

In una teglia, stendete la pasta sfoglia, bucherellandone il fondo. Versate il composto e infornate per mezz’ora. Fatela raffreddare prima di tagliarla a rettangoli, pronti da portare via.

Quiche tonno e zucchine

Il tonno in scatola è un ingrediente che tutti abbiamo in dispensa, così come le zucchine in frigo.

Ingredienti

1 rotolo di pasta brisée

250 g di ricotta

3 zucchine

280 g di tonno sott’olio

cucchiaio di grana grattugiato

2 uova

2 cucchiai di panna fresca

olio evo

sale e pepe qb.

Procedimento

Lavate le zucchine, tagliatele a rondelle e fatele cuocere in padella con un filo d’olio per qualche minuto. In una ciotola, unite le uova, la panna, la ricotta, il grana, il tonno sgocciolato e le zucchine cotte, mescolate bene e aggiustate di sale e pepe. In una teglia, stendete la pasta brisée, bucherellandone il fondo. Versate il composto e infornate per mezz’ora a 180° C.

Fatela raffreddare prima di tagliarla a rettangoli, pronti da portare via.

Quiche mozzarella, cipolla rossa e spinaci

La cipolla rossa con il suo gusto dolciastro si sposa alla perfezione con quello morbido degli spinaci e della mozzarella.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

400 g di spinaci

300 g di mozzarella

1 cipolla rossa

5 cucchiai di pecorino grattugiato

1 uovo

2 cucchiai di panna fresca

4 foglie di salvia ananas

olio evo

sale rosa qb.

Procedimento

Lavate bene gli spinaci, asciugateli in un canovaccio e poi in una padella, con un filo d’olio evo e la cipolla tritata bene, fateli cuocere a fiamma lenta. Aggiungete il pecorino grattugiato e poi aggiustate di sale rosa. Ora, in una ciotola, unite gli spinaci, l’uovo, la panna, la salvia ananas spezzettata e mescolate bene. A questo punto, unite la mozzarella tagliata a cubetti, mescolate ancora e intanto foderate la teglia con il rotolo di pasta sfoglia, lasciando fuori i bordi. Versateci dentro il composto ottenuto, livellatelo e poi, dopo aver ripiegato i bordi all’interno, infornate a 200°C per mezz’ora.

Fatela raffreddare prima di tagliarla a rettangoli, pronti da portare via.

Pomodori, re dell’estate, perfetti sulla torta salata.



Ingredienti

1 rotolo di pasta brisée

2 cipolle

300 g di pomodori

200 ml di panna

4 uova

2 cucchiai di origano

olio evo

sale e pepe qb

Procedimento

Fate soffriggere le cipolle finemente tritate con un filo d’olio in una padella, nel mentre lavate e tagliate i pomodori a rondelle e poi conditeli (non tutti, una parte) con sale, pepe e dell’origano. In una ciotola a parte unite le uova alla panna e mescolate, poi aggiungete le cipolle e i pomodori con l’origano. Foderate la teglia con il rotolo di pasta brisée, versateci il composto, ricoprendo la superficie con le restanti fette di pomodoro.

Infornate poi a 200°C per circa mezz’ora. Fatela raffreddare prima di tagliarla a rettangoli, pronti da portare via.