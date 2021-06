Julie and the Phantoms 2 stagione ci sarà?

Julie and the Phantoms 2 ci sarà?

Cosa sappiamo sul futuro di Julie and The Phantoms 2 stagione su Netflix? Dopo il debutto dello scorso 10 settembre 2020, la serie tv musicale creata da Kenny Ortega basata sul format brasiliano originale si ferma o continua con un nuovo ciclo di episodi?

Attualmente il colosso dello streaming non si è ancora espresso riguardo un eventuale rinnovo o cancellazione della serie. Ad oggi, quindi, Julie and The Phantoms non risulta rinnovata ma neanche cancellata dallo streamer.

Tuttavia, il successo della prima stagione e la rispettiva risposta positiva degli spettatori, fa ben sperare che Netflix possa presto dare dare il via libera alla produzione del secondo ciclo di episodi, che ad oggi continua a farsi attendere. Ribadiamo però che si tratta soltanto di ipotesi, e che non appena conosceremo maggiori dettagli aggiorneremo l’articolo con le notizie ufficiali.

Nel corso di un’apparizione ad una convention, il creatore della serie Kenny Ortega ha parlato del possibile rinnovo della serie. “Sappiamo che i fan vogliono una seconda stagione, ci stiamo senz’altro pensando. Tutti la vogliamo, e ci stiamo impegnando per renderla possibile” ha dichiarato il creatore, che ha aggiunto: “La pandemia non ha aiutato, ha rallentato il nostro settore e reso difficile la realizzazione di un progetto come Julie and the Phantoms con i ballerini e la musica”.

La pandemia potrebbe essere quindi la ragione per cui Julie and the Phantoms non è stata ancora rinnovata. Difficile tornare sul set mentre l’emergenza sanitaria è ancora in una fase critica: la serie richiede molti numeri musicali e scene con tanti attori e figuranti, cose estremamente difficili da realizzare, di questi tempi. L’augurio di Kenny Ortega è che si riesca a tornare presto a girare. “Speriamo che troveremo il tempo [per fare la seconda stagione], magari in primavera o in estate, per tornare sul set” ha detto il produttore.

Al momento quindi non ci sono piani per la serie tv. C’è però una buona notizia che fa sperare i fan della serie tv. Julie & The Phantoms infatti è a ben 13 nomination per i Daytime Emmy Awards e se ne è già aggiudicata 3. Questo vuol dire che la serie è stata apprezzata molto anche dalla critica, oltre al grandissimo successo riscosso tra i fan. Inoltre Charlie Gillespie (Luke), Owen Joyner (Alex) e Madison Reyes (Julie), che sono diventati grandissimi amici anche nella vita reale, il 28 giugno 2021 hanno fatto una diretta Instagram in cui hanno parlato degli Emmy e festeggiato Maddie per la sua candidatura ai Daytime Emmy come giovane performer.

Durante la chiacchierata anche loro hanno chiesto a gran voce a Netflix di rinnovare la serie per la stagione 2. Owen ha detto: “Serie tv young adult? È davvero fantastico! Non vedo l’ora di dire [se vinciamo], ‘Ehi Netflix, ti amiamo, ma…’”. E Madison ha rincarato: “Per favore, per favore, per favore“. Infine Charlie ha detto: “Stiamo andando bene. Penso che al mondo piaccia“.

Più tardi, sempre nella live, Charlie ha aggiunto: “Sembra che ci stiano lavorando, ma non c’è ancora nessuna ripresa ufficiale“. Che sia davvero così e presto quindi avremo una conferma in positivo? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Qui la diretta:

Julie and the Phantoms 2 uscita, quando potremmo vederla

Nel caso in cui la serie firmata da Kenny Ortega dovesse ottenere la conferma per la seconda stagione, ipotizziamo il suo debutto non prima del del 2022.

Considerando infatti l’uscita della prima stagione su Netflix giovedì 10 settembre 2020, insieme anche all’attuale emergenza sanitaria Covid-19, in caso di rinnovo ci sembra difficile poter assistere a Julie and The Phantoms 2 stagione nel 2021, non essendo le riprese ancora cominciate.

In attesa però di conoscere maggiori dettagli sull’eventuale rinnovo e data di uscita, scopriamo di cosa potrebbe parlare Julie and The Phantoms 2 stagione.

Julie and the Phantoms 2 trama: anticipazioni

Mentre aspettiamo il responso di Netflix intanto i creatori dello show pensano già a come continuare l’eventuale seconda stagione di Julie And The Phantoms.

[ATTENZIONE: quello che segue contiene SPOILER dal finale della prima stagione di Julie And The Phantoms. Se non avete ancora concluso la visione o non volete guastarvi le sorprese, vi consigliamo di non proseguire la lettura].

Nel finale della prima stagione, Luke, Alex e Reggie vengono rapiti da Caleb poco prima del loro grande concerto all’Orpheum. Il crudele fantasma vuole infatti obbligarli a far parte del Club perché dotati di un potere troppo grande che lui vuole tenere sotto controllo. L’affetto dei ragazzi per Julie però supera ogni aspettativa e mentre la ragazza si è quasi arresa al fatto di dover cantare da sola, la sua band giunge al momento giusto.

La serata è un successo e persino Trevor/Bobby scopre che i suoi ex compagni sono tornati. Ma non è finita qui. Julie, tornata a casa, scopre che i fantasmi non sono andati in Paradiso ma stanno ancora male perché ancora sotto il controllo di Caleb e che la serata all’Orpheum quindi non era in realtà la loro “questione in sospeso”. Spaventata cerca di convincerli ad andare al Club, in modo che anche se imprigionati almeno continueranno a esistere. Lei infatti tiene moltissimo a loro e non vuole perderli.

Luke però le dice che per loro non vale la pena suonare se non insieme a lei. A quel punto i due si abbracciano e scoprono di potersi toccare! Inoltre Luke si sente rigenerato e quando Julie suggerisce anche agli altri di abbracciarla, il marchio del club scompare definitivamente, liberandoli dal maleficio.

C’è sempre un ma. Nel finale Nick, ancora con una cotta per Julie, si presenta a casa sua con un mazzo di fiori. Dietro di lui però c’è Caleb, che si impossessa del corpo del ragazzo, creando quindi un cliffhanger per una possibile stagione 2. Che cosa potrebbe succedere quindi? A rispondere ci pensano i creatori di Julie And The Phantoms, David Hoge and Dan Cross.

Ecco le loro parole: “Se siamo abbastanza fortunati da avere una seconda stagione, per i fantasmi ci sarà molta carne al fuoco. Hanno sempre voluto che la loro musica venisse sentita dal mondo intero. Come ha sempre detto Luke, vogliono quella connessione con il pubblico. Un album numero 1? La canzone in cima alle classifiche? Qualsiasi cosa per essere ricordati per la loro musica. Ma come avete visto nel finale, hanno ancora molti ostacoli da affrontare. E ora sembra che ci sia un ‘ostacolo’ nella loro cerchia ristretta“.

Il primo ovviamente, come già detto, è Caleb, che non ha ancora finito con loro. Ma c’è anche Trevor/Bobby, che ha scoperto la verità e dovrà affrontare le sue scelte del passato, ovvero l’aver rubato le canzoni scritte da Luke e spacciarle per sue, diventando negli anni ricco e famoso. “[…] Bobby, conosciuto come Trevor, ha alcuni scheletri con cui deve fare i conti – alcuni fantasmi spuntati dal nulla“.

Nell’ipotetica stagione 2 i creatori rivelano anche di voler approfondire le storie di Reggie e Alex e, ovviamente, veder tornare Willie, che si è riscattato alla fine aiutando i tre fantasmi perché tiene molto ad Alex. I creatori rivelano: “Non abbiamo avuto il tempo che volevamo nella prima stagione per scavare davvero a fondo in tutte le storie dei fantasmi. Luke ha una story line davvero bella. Abbiamo elementi anche per Reggie e Alex che non abbiamo messo nella bozza finale. Ma una seconda stagione ci darebbe questa opportunità. Per Alex, che ha un passato con cui deve fare i conti e ha Willie che potrebbe aiutarlo. Per cui stiamo pianificando di vedere di più Willie“.

Come infatti scopriamo all’inizio della stagione, i genitori di Alex non hanno preso bene la sua omosessualità. Quindi una ipotetica seconda stagione potrebbe mostrare Alex che ritrova la sua famiglia e con l’aiuto di Willie (e anche di Julie, come lei ha fatto con Luke) potrebbe risolvere la sua “questione in sospeso”, se questa è la sua. Di Reggie invece non sappiamo moltissimo, solo che i genitori erano a un passo dal divorzio e quindi c’è ancora moltissimo da raccontare.

Infine c’è anche da rispondere alla domanda che sicuramente tutti si sono chiesti: è Rose (la ragazza che vediamo alle prove dei Sunset Curve) la mamma di Julie? A parte la somiglianza, scopriamo che Julie ha tra i ricordi della madre sia la maglietta che la demo dei Sunset, che i ragazzi hanno regalato anche a Rose. Ovviamente ancora non conosciamo la risposta ma i creatori dello show rivelano che forse lo scopriremo. “Ci piace che il pubblico se lo sia chiesto. Non siete i primi [a chiederlo, ovvero gli intervistatori di TvLine, ndr]. Ci piace che ci sia un po’ di mistero [sorridono e fanno l’occhiolino! ;), che sia una risposta affermativa?]“. Ora non ci resta che attendere per saperne di più.

Julie and the Phantoms 2 puntate, quante sono

Da quante puntate potrebbe essere formata la seconda stagione della serie musicale? Ipotizziamo che la produzione Netflix possa essere riconfermata per un nuovo ciclo di nove episodi.

In attesa di conferme ufficiali, ricordiamo che la serie è diretta dal vincitore di un Emmy e DGA Award Kenny Ortega, mentre Dan Cross e David Hoge sono gli showrunner e i produttori esecutivi. Julie and The Phantoms è inoltre prodotta da George Salinas e Jaime Aymerich per Crossover Entertainment, e da Michel Tikomiroff e Fabio Danesi per Mixer Entertainment.

Julie and the Phantoms 2 cast, attori e personaggi

Chi ci aspettiamo di rivedere nella seconda stagione di Julie and the Phanotms? In caso di rinnovo ipotizziamo il ritorno di Madison Reyes nei panni della protagonista liceale Julie. Accanto a lei, gli interpreti dei tre fantasmi sono Charlie Gillespie nel ruolo di Luke, Jeremy Shada in quello di Reggie, e Owen Patrick Joyner nella parte di Alex.

Julie and the Phantoms 2 trailer

Con la speranza di poter assistere anche al secondo ciclo di episodi di Julie and the Phantoms, ecco il trailer ufficiale della serie musicale diffuso da Netflix lo scorso 26 agosto 2020!



Julie and the Phantoms 2 streaming, dove vederla

Trattandosi di una produzione Netflix originale, qualora Julie and The Phantoms 2 fosse ufficialmente rinnovata immaginiamo di vederla sul colosso dello streaming proprio come per la prima stagione. Stiamo parlando del servizio di intrattenimento più famoso al mondo. Sfoglia il nostro catalogo Netflix Italia sempre aggiornato!