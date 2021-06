Il giorno in cui i robot Boston Dynamics possono ballare come una boyband è arrivato  

Hyundai ha acquisito definitivamente Boston Dynamics, azienda del Massachusetts famosa per i suoi robot in grado di saltare e correre agilmente, ballare nonché di completare in modo sorprendente azioni che nessuno si aspetterebbe da una macchina. I video di Atlas e Spot, due dei ‘prodotti’ più famosi di Boston Dynamics, possono contare su milioni di visualizzazioni su YouTube. Non farà eccezione questo filmato realizzato dall’azienda americana per festeggiare l’entrata nel gruppo Hyundai, in cui cinque robot Spot ballano sulle note di “IONIQ: I’m On It” dei Bts, popolare boyband sudcoreana.