grey’s-anatomy,-tutto-sulla-stagione-18

Grey’s Anatomy 18 si farà

Grey’s Anatomy 18 è realtà. Lo scorso 10 maggio giunge dalla rete ABC, emittente americana del medical più longevo della televisione, la conferma del rinnovo per la diciottesima stagione.

Il via libera ai lavori sui nuovi episodi, in onda presumibilmente in autunno negli Stati Uniti e successivamente su Fox in Italia, arriva dopo che la protagonista Ellen Pompeo, anche produttrice della serie, ha rinnovato il proprio contratto con la serie per un altro anno.

Quando esce Grey’s Anatomy 18

Da sinistra: il dottor Owen Hunt (Kevin McKidd) e la dottoressa Carina DeLuca (Stefania Spampinato) in una scena della stagione 17 di Grey’s Anatomy. Credits: Star/Disney+.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando esce Grey’s Anatomy 18? La prossima stagione debutterà in autunno negli Stati Uniti sulla rete americana ABC, presumibilmente tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, per poi concludersi alle porte di maggio del prossimo anno.

Grey’s Anatomy 18 in Italia

Quanto a Grey’s Anatomy 18 in Italia, la stagione 18 potrebbe andare in onda su Fox, se il canale continuerà a trasmettere la serie, già in autunno a poche settimane dalla messa in onda americana. Se così non dovesse essere, la serie potrebbe traslocare su Star, il brand di intrattenimento generale di Disney+.

Trama di Grey’s Anatomy 18

Ellen Pompeo in una scena della stagione 17 di Grey’s Anatomy. Credits: Star/Disney+.

Cosa vedremo nella diciottesima stagione? La serie continuerà senz’altro a raccontare le vicende dei medici dell’ospedale Grey Sloan Memorial di Seattle, con Meredith Grey ancora una volta epicentro delle vicende, personali e professionali, del gruppo di dottori schierati ogni giorno in prima linea.

continua a leggere dopo la pubblicità

Secondo la protagonista nonché produttrice esecutiva Ellen Pompeo, la stagione 18 di Grey’s Anatomy potrebbe mettere da parte le storie sul Covid. “Non so se ne parleremo ancora, ma non credo perché è stato un periodo intenso per tutti e mi auguro che il peggio ce lo siamo lasciato alle spalle” ha affermato l’attrice su Twitter.

I honestly don’t know but I don’t think so it’s been a lot for everyone hopefully the worst is behind us https://t.co/1ipyF7K1Kp — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 19, 2021

Come finisce la stagione 17 di Grey’s Anatomy

[ATTENZIONE SPOILER]

La stagione 17 di Grey’s Anatomy si conclude con un episodio che ripercorre in velocità tutti gli accadimenti che si sono susseguiti da luglio 2020 ad aprile di quest’anno, consentendo quindi al pubblico di tornare alla normalità adesso che il peggio per Meredith è passato. Gli otto mesi della pandemia, scanditi dal peggioramento della crisi sanitaria e infine dall’arrivo dei vaccini, sono pieni di novità per i dottori del Grey Sloan Memorial.

continua a leggere dopo la pubblicità

Dopo l’addio di Jackson che con April si è recato a Boston per gestire la sua fondazione, Maggie e Winston convolano finalmente a nozze dopo un tentativo non andato a buon fine, Amelia si rende conto di non volere le stesse cose che vuole Link per il loro futuro e questo sembra sancire la fine della loro relazione quando Link le chiede di sposarlo e Amelia lo guarda sconvolta.

Jo, nel frattempo, si trasferisce nell’appartamento di Jackson ed è diventata la madre adottiva della piccola Luna, mentre sembra che la dottoressa Wilson e Link si avvicinino sempre di più. Novità anche per Owen, che a Natale chiede a Teddy di sposarlo: la dottoressa Altman accetta con gioia.

Cast di Grey’s Anatomy 18, attori e personaggi

La dottoressa Maggie Pierce (Kelly McCreary) in una scena della stagione 17 di Grey’s Anatomy. Credits: Star/Disney+.

Pompeo non è l’unica ad avere rinnovato il proprio contratto con la serie. I veterani di Grey’s Anatomy James Pickens Jr. e Chandra Wilson, rispettivamente Richard Webber e Miranda Bailey, torneranno al suo fianco nella stagione 18 avendo entrambi chiuso favorevolmente i rispettivi nuovi accordi.

continua a leggere dopo la pubblicità

C’è anche chi ha optato per uscire di scena. È questo il caso di Jesse Williams. L’interprete del dottor Jackson Avery lascerà la serie verso la fine della diciassettesima stagione, appendendo il camice al chiodo dopo undici anni. Alla fine della stagione 17 ha lasciato la serie anche Greg Germann, l’interprete del dottor Tom Koracick, mentre Giacomo Gianniotti, che ha prestato il volto al dottor Andrew DeLuca, è uscito di scena la scorsa primavera con la morte del suo personaggio.

Nella stagione 18 di Grey’s Anatomy ritroveremo il cast principale composto da Anthony Hill (Winston Ndugu), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), James Pickens, Jr. (Richard Webber), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman) e Richard Flood (Cormac Hayes).

Grey’s Anatomy 18 in streaming

In streaming, la stagione 18 di Grey’s Anatomy sarà disponibile su Star, il brand di intrattenimento generale incluso all’interno di Disney+. Se il medical più longevo della televisione continuerà ad andare in onda su Fox, gli episodi saranno disponibili per un breve periodo a ridosso della loro trasmissione anche su Sky on demand e NOW.