giulia-salemi-rivela-il-suo-sogno

Giulia Salemi ha raccontato spesso di essere un’adoratrice di Kim Kardashian e in questi giorni la star mostra dai suoi social di essere a Roma. Nell’apprendere questa informazione l’ex gieffina è andata in visibilio e ora sogna di poterla incontrare.

Giulia Salemi è un’accanita ammiratrice di Kim Kardashian. In moltissime occasioni e anche quando si trovava nella casa del Grande Fratello Vip 5, l’influencer italo-persiana ha raccontato di ispirarsi moltissimo alla sua beniamina.

In questi giorni la protagonista di Al Passo Con I Kardashian sta mostrando sui suoi social di trovarsi a Roma, e Giulia Salemi, da vera fan, vorrebbe tantissimo poterla incontrare.

Giulia Salemi: sognando Kim Kardashian

Quando Kim Kardashian è arrivata a Roma, non molti giorni fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli erano a Forte Dei Marmi per trascorrere un romantico fine settimana.

Leggi anche: GF Vip, Giulia Salemi: boicottata ed insultata per il primo “lavoro social”

In quella occasione Pierpaolo aveva postato delle Instagram stories in cui mostrava la disperazione di Giulia nell’apprendere che Kim Kardashian era arrivata a Roma proprio quando lei si trovava a trascorrere altrove il proprio weekend.

Per cercare di avverare il sogno della propria fidanzata, anche lo stesso Pierpaolo ha tentato di fare in modo di poter combinare un incontro tra fan e idolo, ma a quanto pare le ricerche per un aggancio non sono andate a buon fine.

L’incontro mancato tra Giulia e Kim

L’ironia della sorte ha fatto sì che proprio oggi che Giulia Salemi stava andando a Roma, Kim Kardashian sia ripartita verso gli Stati Uniti.

L’ex gieffina, dotata di grande senso dell’umorismo, ha postato delle stories in cui spiega di voler iniziare dei corsi di inglese per migliorare la lingua e poter andare a Los Angeles per incontrare la sua fonte d’ispirazione vivente: “Comunque Kim è partita, mai una gioia”, spiega Giulia sconsolata nelle stories, ma non si arrende, e si prepara, ironicamente, per cercarla negli Stati Uniti.