francesca-fialdini-si-sfoga-sul-rapporto-al-veleno-con-tiberio-timperi:-“mi-ha-gelata-quando-…”

Francesca Fialdini, come tutti i conduttori che sono stati in video per tutta la stagione invernale, ora si sta godendo le sue meritate vacanze e il suo programma “Da noi a ruota libera” quest’anno le ha dato grandi soddisfazioni anche se per alcune settimane ha dovuto condurre da casa dopo aver contratto il covid. In studio ad affiancarla, mentre lei conduceva da casa, c’era Nek che è stato bravissimo e con il quale c’era e c’è un ottimo rapporto. Ma non con tutti i colleghi va allo stesso modo e la Fialdini non ha mai fatto mistero del rapporto molto teso che c’è sempre stato con Tiberio Timperi. Pare che anche con Mara Venier ci sia maretta visto che la Venier non le passava mai la linea alla fine del programma.

Francesca Fialdini svela il rapporto difficile con Tiberio Timperi

Francesca Fialdini ha rilasciato una lunga intervista a Chetvfa in occasione della quale ha parlato tanto sia di sè stessa che del rapporto con i colleghi citando chiaramente, tra questi, anche Tiberio Timperi.

I due, che hanno condotto La vita in diretta 2018-2019, non sono mai andati daccordo e questo trapelava evidentemente anche dallo schermo e arrivava fino ai telespettatori. Francesca Fialdini ha raccontato: “Abbiano avuto diversi scontri e screzi tanto che anche fuori dagli studi abbiamo dovuto dircene di santa ragione.”

E poi ricordando cosa disse Timperi a Maurizio Costanzo ha commentato così: “La battuta con Maurizio Costanzo mi ha gelata … Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo lì mi sono gelata”.

E poi ha anche aggiunto: “Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere.”

Il rapporto, che dopo quell’episodio è diventato ancora più difficile, non ha mai avuto occasione per migliorare.

Anche con alcuni autori la Fialdini ebbe qualche screzio per esempio quando: “ … pochi minuti prima di andare in diretta mi sono stati dati dei fogli con delle cose che avrei dovuto dire”.

E così ha anche spiegato: “Un conduttore ha sempre diritto a dire la sua. Deve avere senso critico e io non volevo dire quelle cose.”

Francesca Fialdini parla di Alberto Matano

Francesca Fialdini ha tutt’altro rapporto con Alberto Matano e, infatti, di lui ha detto: “A La vita in diretta ha messo la sua cifra ed il suo piglio, e poi è stato bravo a valorizzare gli inviati”.

