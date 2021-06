filippo-bisciglia-senza-freni-“in-questo-momento-della-mia-vita-…”

Spread the love











Filippo Bisciglia sta per ripartire con la conduzione di una nuova edizione di Temptation Island il fortunatissimo programma estivo voluto da Maria De Filippi che per l’edizione “persone comuni” affida la conduzione, appunto, a Filippo Bisciglia, per l’edizione vip di solito si affida ad Alessia Marcuzzi ma non quest’anno.

Filippo Bisciglia, che è fidanzato da tantissimi anni con Pamela Camassa, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni in occasione della quale si è raccontato e ha svelati alcuni particolari della sua vita anche quella da bambino.

Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale tv sorrosi e canzoni e è stata l’occasione per parlare molto di sè stesso visto che nel programma che conduce, Temption Island parla solo degli altri e cioè delle storie d’amore dei concorrenti. Bisciglia ha svelato così al giornalista che lo ha intervistato: “Da piccolo mi hanno sempre coccolato, sono ancora il piccolo di casa. L’unica cosa è che mia sorella Valeria non ha mai preso uno schiaffo, io invece ne ho presi a palate. Dai 2 ai 4 anni invece non ho potuto camminare ma questo mi ha temprato il carattere.

Infatti, il conduttore è stato affetto dal morbo di Paerthes, che comporta una decalcificazione dell’anca.

Poi Filippo Bisciglia, che nel 2006 si classificò secondo nella casa del grande fratello e da lì ha poi spiccato il volo in tv, ha raccontato: “Sognavo di fare la tv fin da piccolo, dicevo che volevo essere Corrado in Il pranzo è servito. In questo momento della mia vita sono grato di quello che ho e che sto vivendo”.

Filippo Bisciglia, sempre durante la stessa intervista a Tv sorrisi e canzoni, parlando in generale del suo passato sia quello da bambino che quello da ragazzo, ha svelato: “Con una mia ex sono stato pesante e geloso, vorrei incontrarla per chiederle scusa”.

Qualche giorno fa Bisciglia aveva rivelato sui social che per il papà questo è un momento un po’ difficile e aveva scritto così: “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà Ti Amo“.

E poi, ancora: “Non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente”.

Tempo fa aveva raccontato: “I miei genitori sono in pensione. Papà faceva il rappresentante di abbigliamento per uomo e ha avuto un negozio. Mamma era impiegata in una ditta. Mia sorella fa la ragioniera in uno studio di commercialisti”.

E per il papà sui social ha scritto così: “Nessuno ti ha dato l’esempio, tu per me sarai il migliore. Grazie papà“.

