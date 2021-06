Intrappolate in una delle aree pù inaccessibili della regione del Tigray, “almeno 125 persone sono già morte di fame. Cadono come foglie”. La lettera firmata da un funzionario locale è arrivata all’agenzia di stampa Associated Press dal distretto di Mai Kinetal, area rurale del Tigray raggiunta dal conflitto ma non dagli aiuti umanitari.