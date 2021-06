Cobra – Unità anticrisi 2 ci sarà

Cobra – Unità anticrisi 2 stagione quando esce? Prossimamente in Italia

Ufficiale: Robert Carlyle e Victoria Hamilton stanno per tornare in Cobra – Unità anticrisi 2 nei rispettivi ruoli del primo ministro Robert Sutherland, e in quelli del capo del suo staff Anna Marshall.

A rivelarlo sono alcune prime immagini diffuse da Sky che confermano il ritorno del secondo capitolo della serie britannica dopo il debutto su Sky One dello scorso 17 gennaio 2020.

Creata e scritta da Ben Richards, Cobra – Unità anticrisi 2 si prepara ad affrontare le conseguenze dei pericolosi attacchi informatici in grado di sovvertire la democrazia.

continua a leggere dopo la pubblicità

La prima stagione, disponibile in Italia su Sky Atlantic e NOW dallo scorso 18 giugno 2021, in Inghilterra raggiunge una media di 2,2 milioni di spettatori medi, facendo di questa serie drammatica una delle più viste e apprezzate degli ultimi anni su Sky.

Ecco quindi che nel mese di febbraio 2020 giunge la conferma della seconda stagione, attesa su Sky One in Gran Bretagna nel corso dell’autunno 2021. Quando ci aspettiamo di vedere i nuovi episodi anche in Italia?

Considerando lo scarto di almeno un anno dal debutto della prima stagione in Italia, e quello in Gran Bretagna su Sky One, ipotizziamo di assistere alla seconda stagione nel corso del 2022. Al momento, però, si tratta ancora di ipotesi in attesa di conferme ufficiali dalla Sky.

Cobra: Cyberwar, nel titolo originale, è commissionato da Zai Bennett, amministratore delegato dei contenuti di Sky, e sarà prodotto esecutivamente da Gabriel Silver per Sky Studios. Ben Richards e Toby Finlay scrivono e producono i nuovi episodi.

Cobra – Unità anticrisi 2 trama e anticipazioni

continua a leggere dopo la pubblicità

All’indomani delle tempeste politiche, il primo ministro Robert Sutherland tenta di guidare il Paese su una rotta più uniforme. È assistito, come sempre, dal suo fedele capo di stato maggiore Anna Marshall insieme a un team di consulenti esperti.

Un assassinio sul suolo britannico, però, scatena una catena di eventi che rischia di sfociare in una crisi ancora più grave di quella da cui è uscito recentemente il Paese. Un nemico globale invisibile, che non rispetta le regole e opera al di fuori dei confini nazionali, sembra essere intenzionato alla nostra distruzione, lasciando un intero paese incerto su chi è amico e chi è nemico.

Cobra – Unità anticrisi 2 cast, attori e personaggi

Chi ci aspettiamo di rivedere nel secondo capitolo di Cobra – Unità anticrisi? Accanto ai due protagonisti già citati, Victoria Hamilton (Anna Marshall) e Robert Carlyle (Robert Sutherland), immaginiamo il ritorno di Richard Dormer nei panni di Fraser Walker, uno dei migliori esperti nell’affrontare le emergenze di crisi del Paese.

continua a leggere dopo la pubblicità

Accanto a lui David Haig in quello di Archie Glover-Morgan, il ministro degli Interni e membro più polemico e calcolatore del team, e Marsha Thomason nei panni di Francine Bridge, Direttore della Politica.

Lucy Cohu potrebbe tornare poi nel ruolo della first lady Rachel Sutherland, Joshua Hogan in quello di Barney Marshall e Lisa Palfrey nel ruolo di Eleanor James.

Completerebbero il cast Edward Bennett nel ruolo di Peter Mott, Marisa Abela in quello di Ellie Sutherland, Ellie Kendrick nella parte di Stephanie Lodge ed Emmanuel Imani in quella di James Odubajo.

La regia è di Hans Herbots (Riviera) e Al Mackay (Humans). Cobra – Unità anticrisi è scritta da Ben Richards (The Tunnel).

Cobra – Unità anticrisi 2 in streaming, dove vederla

continua a leggere dopo la pubblicità

Come fare a vedere in streaming i nuovi episodi di Cobra – Unità anticrisi 2? Trattandosi di una serie Sky Original, troverai le puntate della seconda stagione su NOW parallelamente alla messa in onda su Sky Atlantic.