calciomercato-juventus,-cristiano-ronaldo-ha-deciso:-bomba-pronta-a-scoppiare

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo dopo la delusione degli Europei ha deciso cosa fare in futuro: bomba pronta a scoppiare

‘Ci rivediamo dopo gli Europei e ne parliamo’. Così erano rimasti Cristiano Ronaldo e la Juventus prima che il portoghese partisse per Euro 2020 e così sarà anche se in queste settimane Jorge Mendes dietro alle quinte ha lavorato per lui. Ma offerte concrete e irrinunciabili, sia al club che al giocatore non ne sono ancora arrivate e allora prende sempre più corpo un’ipotesi affascinante e clamorosa.

Come spiega l’emittente portoghese ‘TVI’, l’intenzione di CR7 in questo momento è di rimanere a Torino altri due anni, allungando il suo contratto in scadenza nel 2022. A Torino lui e la famiglia stanno benissimo, anche se non ha raccolto quello che pensava lui comunque vuole andare fino in fondo e riprovarci.

Sia il PSG che il Manchester United restano ipotesi affascinanti, ma poco percorribili anche se per motivi diversi. A Parigi se non partirà Mbappé un posto per lui non c’è, lo United invece sta investendo 90 milioni su Jadon Sancho che arriverà dal Borussia Dortmund. Ecco perché la Juventus mai come oggi è vicina.

Calciomercato Juventus, non solo Cristiano Ronaldo: il caso di Chiellini sarà risolto presto

Se Cristiano Ronaldo ha comunque dalla sua ancora un anno di contratto, non così è per Giorgio Chiellini. Tecnicamente da domani, 1° luglio, il capitano della Juventus sarà disoccupato perché il suo rapporto con la Juventus scade e fino ad oggi non c’è stata nessuna firma sul rinnovo.

In realtà, solo una formalità, ché il futuro di Chiellini in realtà è già scritto. Almeno per la prossima stagione sarà ancora in campo e sempre con la maglia bianconera, come tassello per la rifondazione e punto di unione tra il club e il campo. Il suo futuro nei quadro della Juventus sembra già deciso, con un ruolo ancora tutto da stabilire ma comunque importante.