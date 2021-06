La bowl con yogurt e frutta è un dessert o una merenda sana e ricca di vitamine, preparata senza aggiungere zuccheri. Il segreto perché il frullato con lo yogurt risulti cremoso e consistente è quello di usare ingredienti ben freddi di frigo, e poi rimettere subito il composto al fresco, se non lo si consuma subito. Ovviamente questa, come tutte le ricette semplici, è anche un suggerimento a sperimentare: provate frutta diversa in diverse stagioni e sbizzarritevi sul topping. La frutta secca, il muesli, il cocco rapè, le scaglie di cioccolato sono solo alcune idee.

Se però scegliete di riproporre la ricetta proprio con la frutta che abbiamo usato qui, sappiate che vi farete del bene: albicocche e pesche, in particolare, rendono bella la pelle e la preparano ai raggi di sole intensi che ci sono durante l’estate, le ciliegie sono ricche di vitamine e minerali, aiutano a proteggere la vista e sono una bella fonte di vitamina C anche durante l’estate, quando facciamo meno uso di agrumi.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Dosi per

1 persone

Ingredienti

150 g Yogurt greco

2 pesche

1 albicocca

5 ciliegie

q.b. granella di nocciole

Preparazione:

Per preparare la ricetta della bowl con yogurt e frutta, frullate lo yogurt con la polpa di una pesca e un’albicocca e versate il frullato in una ciotola.

Lavate il resto della frutta, tagliate a fette l’albicocca e disponete la frutta sopra al frullato.

Completate la bowl con granella di nocciole.