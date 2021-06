belen:-antonino-sensuale-su-instagram

Belen è all’ultimo momento della sua gravidanza e ora si trova a passare un bel momento con Antonino Spinalbese e il resto della famiglia, godendosi del relax al Lago di Como. Intanto, Antonino si mostra in una forma super negli ultimi video.

Antonino Spinalbese, molto più giovane di Belen e futuro padre di Luna Marie, si trova con Belen Rosriguez al Lago di Como. I due stanno passando dei momenti anche con la famiglia di lei, che ha raggiunto la coppia nel bel luogo.

Nonostante Belen stia prendendo una pausa (non totale ma comunque visibile) dal mondo social per godersi gli ultimi istanti della sua seconda gravidanza, gli aggiornamenti sulla sua vita continuano a esserci.

Alle volte direttamente da lei, altre da chi la circonda. Così, si sa che Luna Marie verrà al mondo a metà luglio e che Santiago è con la mamma al lago anche lui ansioso di conoscere – e “viziare” – la sorellina.

Antonino invece, oltre a mostrarsi mentre diletta il “pubblico” strimpellando la chitarra – strumento che sta imparando a suonare – ha da poco postato un video “sensuale” mentre si fa una doccia e sono scoppiati commenti di apprezzamento ma anche diverse critiche.

Antonino: doccia sensuale su Instagram

Belen ha avuto modo di frequentarsi con diversi uomini nella sua vita e spesso questi sono stati, da chi ama il gossip, messi “a paragone”. Una cosa è certa, Belen Rodriguez ha sempre frequentato degli uomini esteticamente apprezzabili.

Molti follower sono nostalgici della coppia formata da Belen e Stefano De Martino, un po’ perché è stata una storia molto seguita e che ha portato alla nascita del primo figlio della showgirl argentina, Santiago.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci hanno “provato e riprovato” ma poi niente, il loro amore non era più fattibile e si sono definitivamente allontanati.

Dopo qualche uscita con altri, Belen ha trovato nuovamente l’amore con Antonino Spinalbese, il quale viene tanto amato quanto “invidiato” e giudicato dai seguaci della showgirl.

Infatti, l’ultimo video postato da Antonino, ha scatenato commenti molto positivi così come critiche feroci e comparazioni con gli altri ex di Belen.

Antonino si mostra in un video “artistico” mentre si fa la doccia, post che sponsorizza un brand. Così, sotto il post, chi critica il suo tipo di “lavoro non lavoro” e chi giudica il suo aspetto fisico molto positivamente o come nulla in confronto a De Martino.

Un po’ il prezzo da pagare per essere il nuovo amore di una delle personalità italiane più seguite dal e nel gossip. Intanto, i due possono farsi scivolare tutto addosso…anche perché ora; la proprietà è la nuova famiglia che stanno creando insieme.