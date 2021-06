Per il bacon cheeseburger gli ingredienti sono pochissimi: carne, formaggio e bacon croccante. Il tutto condito da una salsa piccante e lussuriosa. Attenzione a non cuocere troppo la carne, deve rimanere tenera e succosa al centro e non lesinate quando condite con la salsa, deve essere abbondante e straripare dal panino.

Sicuramente il cheeseburger è stato inventato tra gli anni Venti e Trenta negli Stati Uniti, ma ovviamente sulla sua nascita ci sono le più disparate leggende. Tra le più conosciute quella di Lionel Sternberger che lo avrebbe inventato a 16 anni mentre lavorava in una paninoteca di suo padre a Pasadena, in California. Ma a contendere il primato ci sono il Kaelin’s Restaurant a Louisville, nel Kentucky e il Dumpty Humpty Drive-In a Denver, in Colorado.

In Italia, come in moltissime altre parti d’Europa, questo panino diventò famoso a partire dagli anni Ottanta con la diffusione della catena MC Donald.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

350 gr Macinato di maiale misto a manzo

1 Uovo

50 gr Pecorino Sardo grattugiato

60 gr Pangrattato

1 cucchiaino Miscela Spezie Per Hamburger http://www.spicesandtease.com

200 gr Bacon a fette

8 fette Cheddar

q.b. Maionese

q.b. Salsa Barbecue

q.b. Ketchup piccante

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

4 Panini Per Hamburger

Preparazione:

Per preparare la ricetta del bacon cheeseburger, preparate l’impasto per gli hamburger mescolando in una capiente ciotola il macinato con l’uovo, il pecorino e il pangrattato.

Unite le spezie e impastate bene miscelando omogeneamente tutti gli ingredienti.

Preparate quattro pagnotte di uguali dimensioni.

Con l’aiuto di un batticarne o delle mani appiattite un poco le polpette.

Accendete il forno a 200 gradi e foderate una teglia con carta forno.

Posizionate gli hamburger distanziati tra loro, irrorate con un filo d’olio e infornate.

Lasciate cuocere per venti minuti.

Quando mancheranno pochi minuti al termine della cottura degli hamburger posizionate una fetta di cheddar sopra ogni polpetta. Lasciate che il formaggio inizi a fondere e colare.

Preparate una teglia più piccola e foderate sempre con carta forno.

Posizionate le fette di pancetta e infornate.

Cuocete per 10 minuti circa, a seconda della croccantezza desiderata.

Togliete dal forno la pancetta e scolate dal grasso che avrà rilasciato.