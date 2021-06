Anna Falchi, confessione amara: perché é sparita dalla tv

Anna Falchi, confessione amara: mentre sta per tornare su Rai Uno con un programma tutto suo, rivela perché é sparita dalla tv

(Instagram)

Il 2 luglio per molti programmi tv sarà la data dell’ultima puntata, almeno per questa stagione, con i palinsesti estivi che si arricchiscono di repliche ma anche di nuovi programmi. Uno in particolare farà felici i suoi fan, perché finalmente tornerà in video con un programma tutto suo anche Anna Falchi.

Da sabato 3 luglio insieme a Beppe Convertini sarà al timone di ‘Uno Weekend‘, nuovo talk show di Rai Uno in programma dalle 8.30. Tra interviste. personaggi e vita popolare, ci terranno compagnia almeno per i prossimi due mesi. Ma non è tutto perché la bella Anna a settembre sbarcherà a ‘I Fatti Vostri‘ su Rai Due insieme a Salvo Sottile.

Intervistata dal settimanale ‘Gente’ ha spiegato di essere felice per il suo rientro in tv insieme a Convertini che è un amico e con il quale lavorerà benissimo. Ma ha anche spiegato perché per lungo tempo non l’abbiamo più vista in televisione con programmi da protagonista assoluta: “Ero uscita dai giochi. Non sono mai stata una grande pr di me stessa, una che sa autopromuoversi. Dalla cronaca rosa sono finita nelle cronache sbagliate, a quelle finanziarie”.

La storia dell’ex marito Ricucci, anche se lei non c’entrava nulla, ha influito e così è cominciata una fase delicata: “Nessuno mi chiamava più. Ero triste, ma non mi sono mai persa d’animo. Ho rifatto la gavetta al contrario. Sono stata nella tv locali, come Telenorba. Piano piano sono tornata al grande pubblico che mi vuole bene, sulla Rai. Una bellissima rinascita”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tale e Quale Show 2021, indiscrezione pazzesca: ci sarà anche lei nel cast!

Anna Falchi, confessione amara: oggi cerca di dare un’immagine meno spinta e più professionale

Oggi invece si sente una donna realizzata e ben venga di nuovo la televisione. La prossima primavera taglierà il traguardo dei 50 anni anche se fisicamente non li dimostra. A molti ricorda ancora la ragazzina che trent’anni fa per la prima volta si faceva conoscere dal grande pubblico. E proprio perché la volevano bella e sexy, un giorno decise di rifarsi anche il seno a Milano.

(Instagram)

Oggi confessa che di calendari sexy ne ha fatti troppi, anche se le hanno reso bene e hanno aiutato a spingere la sua immagine. Ora però è pronta per rigettarsi nella mischia e per i suoi fan è una notizia bellssima.