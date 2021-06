temptation-island:-filippo-bisciglia-elogia-la-de-filippi

Domani finalmente debutterà la nuova stagione di Temptation Island. In attesa che l’edizione 2021 del dating show abbia inizio, così, il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla sua imminente nuova avventura e, nel farlo, ha anche parlato di Maria De Filippi e del suo essenziale ruolo.

Di recente abbiamo conosciuto le sei coppie che quest’anno si metteranno in gioco per scoprire se la loro storia d’amore è davvero importante come sperano. Ancora una volta alla conduzione dell’amato reality di Canale 5 è stato riconfermato Filippo Bisciglia, che ormai da anni è diventato un vero e proprio riferimento per i concorrenti del programma.

Secondo le indiscrezioni durante le riprese non sarebbero mancati gli inconvenienti: una tromba d’aria ha ritardato tutto, uno dei fidanzati avrebbe fatto coming out e uno avrebbe attraversato le barriere del villaggio per arrivare dalla sua fidanzata, facendosi così eliminare dal gioco.

Leggi anche: Temptation Island, il dramma di Filippo Bisceglia

Di recente proprio il conduttore ha parlato di cosa lo aspetta quest’anno e, nel farlo, ha anche rivelato alcuni retroscena su Maria De Filippi, che possiede la casa di produzione che si occupa del reality.

Filippo Bisciglia parla di Maria De Filippi

“Maria lavora 25 ore su 24”

ha raccontato Filippo Bisciglia, in un’intervista rilasciata in questi giorni, in cui ha parlato del programma che, a breve, lo vedrà alla conduzione.

“Maria è sempre presente, anche se è a Roma anche di notte“.

ha rivelato l’ex gieffino, che sin dall’inizio è stato fortemente voluto dalla moglie di Maurizio Costanzo che, a quanto pare, è onnipresente.

Seppur da lontano e senza essere invadente, insomma, sembra che Maria vegli sul suo programma e su chi ne fa parte, diventando per tutti “una mano sicura sulla spalla“. È stata lei, infatti, la prima a credere nel programma e ancora oggi cerca di essere costantemente aggiornata sull’evoluzione che prendono le storie dei protagonisti.