tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-29-giugno:-christoph-salva-la-vita-a-selina

Anticipazioni della puntata di martedì 29 giugno di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che racconta le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al Fusternhof. Oltre alle perfidie di Ariane, la diciassettesima stagione vede due nuovi protagonisti: Florian Vogt e Maja von Thalheim con il loro amore pieno di colpi di scena. Ariane ha avvelenato la cipria di Selina: vuole costringere Christoph a cederle le azioni dell’hotel.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 29 giugno? Quali sorprese ci riserva Ariane? Che avrà in mente la dark lady per distruggere il Fusternhof e Christoph? E cosa accadrà tra Florian Vogt e Maja von Thalheim? Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

Ariane vuole convincere Christoph a cederle le quote del Fusternhof e inserisce del veleno nella cipria di Selina. Saalfeld vedendo la sua amata molto stanca le dice di riposare: non andranno al concerto. Così inconsapevolmente salva la vita alla von Thalheim, visto che non utilizzerà il trucco. Intanto Vanessa si dimette dal concorso per il miglior Concierge.

Il diabolico piano di Ariane

Ariane ha un nuovo piano e si vuole servire di Selina per colpire Christoph e obbligarlo a cederle le azioni del Furstenhof. Così inserisce nella cipria della sua amica un potente veleno che provoca vertigini, nausea e problemi cardiaci. Vuole che Selina stia male, così potrà confessare a Christoph del veleno, fargli credere che sia mortale e che consegnerà l’antidoto solo se il Saalfeld le cederà le quote azionarie.

Christoph “salva” Selina

Selina anche se non si sente bene ha intenzione di andare al concerto che si svolgerà in hotel: non vuole deludere Christoph. Maja si prende cura di lei e il Saalfeld, vedendola così stanca, le consiglia di riposare. E in questo modo le salva la vita: le impedisce di truccarsi con il make-up contenente il veleno, che la sua “amica” le ha preparato. Il giorno dopo la Kalenberg si infuria: era convinta di vedere la von Thalheim stare malissimo a causa di dolori fortissimi, invece la sua amica sta benissimo!. Intanto, Robert e Werner cercano di convincere Michael e Cornelia a sostituire i pianisti.

Vanessa si ritira dal concorso

Alfons legge che Justus, il concorrente più agguerrito e preparato della sfida per il miglior portiere d’albergo ha fatto pubblicare un articolo in cui si dichiara di avere già la vittoria in pugno: sarà lui il migliore Concierge. Vanessa, intanto, per il bene di suo zio si ritira dal concorso.

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach)

Tempesta d’amore quando e dove vederlo in streaming

Le puntate della soap opera Tempesta d’amore potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.