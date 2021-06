techtalk-con-marco-montemagno:-il-futuro-secondo-full-monty

Marco Montemagno è un imprenditore digitale con un largo seguito sui social: può contare su una community di più di 2 milioni di utenti. Montemagno, che in passato ha creato startup come Blogosfere e ha portato in Italia eventi come la Social Media Week, per anni ha condotto il programma di tecnologia di SkyTg24 ed è autore di diversi libri, principalmente incentrati sul mondo del lavoro e su guide pratiche per diventare “imprenditori di sé stessi”. Tra le altre cose, Montemagno è un ex giocatore professionista di tennis da tavolo.