Taiwan fa litigare Giappone e Cina. “Svegliamoci, è uno Stato democratico e va difeso da Pechino”

“Taiwan, un Paese democratico da proteggere”. Le parole del viceministro giapponese della Difesa non sono passate inosservate a Pechino. Chiamare “Paese” quella che per la Cina è invece una “provincia ribelle” da riunificare, è una linea rossa da non superare. E, infatti, la risposta non si è fatta attendere. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha parlato di “osservazioni erronee” da parte del collega nipponico.