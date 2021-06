stefania-orlando:-bloccata-da-una-concorrente-del-gf-vip?

Spread the love

Oggi pomeriggio Stefania Orlando ha raccontato ai suoi follower che un personaggio noto, probabile futuro concorrente del Gf Vip, l’avrebbe bloccata su Instagram. Le ragioni non sono note neanche all’ex gieffina, ma potrebbero essere legate ad un episodio del passato.

Oggi pomeriggio Stefania Orlando ha svelato un aneddoto avvenutole recentemente mentre era al telefono con una sua collega.

La cantante e showgirl ha raccontato di essere stata bloccata su Instagram da un personaggio molto noto della tv, una donna che potrebbe comparire nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Stefania Orlando spiega anche di non sapere le ragioni per cui questo personaggio l’avrebbe bloccata sui social, ma sospetta che sia legato a qualcosa successo in passato.

Il racconto di Stefania Orlando

La questione è uscita fuori proprio oggi: Stefania Orlando ha raccontato nelle sue Instagram stories di star parlando di un noto volto televisivo al telefono con una sua collega, quando ha cercato il suo profilo su Instagram senza però riuscire a trovarlo.

Quando la collega le ha inviato il link del profilo di questo personaggio, Stefania Orlando non è riuscita ad aprirlo, il che significa che questa donna che potrebbe comparire tra gli inquilini del Grande Fratello Vip 6, l’avrebbe bloccata su Instagram, impedendole quindi di visualizzare il proprio profilo social:

“Oggi ero al telefono con una mia collega e si parlava del prossimo Gf Vip, degli eventuali concorrenti, colleghi e colleghe, e fra questi è venuto fuori il nome di una mia collega, bellissima donna, e quando si parla degli altri si va su Instagram a vedere le foto. Mentre parlavamo andavo a cercarla ma non la trovavo. La mia collega mi manda il link di questa eventuale prossima concorrente del Gf Vip e scopro che attraverso quel link non vedo il suo profilo perché evidentemente mi ha bloccata.”

Le probabili ragioni del blocco

Neanche Stefania Orlando è a conoscenza delle ragioni per cui questa sua collega avrebbe dovuto bloccarla su Instagram.

L’unica spiegazione che riesce a darsi, spiega sempre nelle sue stories, è che potrebbe essersi offesa per non essere stata invitata al matrimonio di Stefania con Simone Gianlorenzi, avvenuto nel 2019: