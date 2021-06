pasta-e-melanzane,-buona-anche-in-bianco

Se amate la pasta alla norma, non potete perdervi anche queste versioni sfiziose di pasta e melanzane in bianco. Un’idea semplice a prova di estate che conquisterà tutti

Quando diciamo pasta e melanzane, spesso ci riferiamo alla buonissima ricetta siciliana della pasta alla Norma. Qui regnano melanzane fritte e pomodoro, trasportandoci in un mondo ricco di sapori e ricordi. Ma se amate questo piatto della tradizione, di certo vi innamorerete di tutte le ricette in bianco che abbiamo raccolto per voi. Scoprirete un mondo di sapori delicati e interessanti, dove pasta e melanzane si combinano in molti modi diversi grazie a spezie, formaggi e altri ingredienti. Prima di scoprire questi piatti però, ripassiamo le regole base dell’accoppiata pasta e melanzane.

Le melanzane

Come tutti i piatti semplici, anche questo richiede una scelta accurata degli ingredienti principali. Assicuratevi dunque che le melanzane siano fresche e di buona qualità e “asciugatele” lasciandole riposare affettate e cosparse di sale grosso. Una volta effettuata questa operazione, rimuovete il sale con cura e procedete con la cottura che avete stabilito per la ricetta.

La pasta

Per preparare una buona pasta e melanzane non vi consigliamo un formato specifico, poiché diversi tipi di pasta si combinano alla perfezione con le nostre melanzane. In particolare con le melanzane fritte, al forno e in padella, saranno perfetti tutti i formati di pasta secca, mentre se scegliete di usare la pasta fresca consigliamo di ridurle in crema o in pesto.

Le erbe

Tra le erbe ideali per esaltare questo piatto troviamo la menta, il timo, la maggiorana e il basilico, ma nulla vi vieta di sperimentare sapori più intensi come il dragoncello e il coriandolo. Per avere un risultato più fresco vi consigliamo sempre di utilizzare una parte di erbe durante la cottura e di conservarne una piccola porzione da aggiungere alla fine a crudo.

Gli ingredienti ok

In una buona pasta e melanzane possiamo trovare anche ingredienti come uvetta, pinoli tostati, pesce e formaggi. Tra questi i più indicati sono provola e pecorino, da aggiungere in quantità controllata per non coprire il sapore delicato delle melanzane.