pasta-con-i-fiori-di-zucca:-5-ricette-sfiziose

I fiori di zucca sono uno degli ingredienti più buoni e versatili che si possono utilizzare in cucina e in particolare con la pasta. Ecco 5 ricette di primi piatti semplici e veloci!

I fiori di zucca sono sicuramente quelli più belli da ricevere, almeno in cucina!

Colorati, buoni, versatili, perfetti per arricchire antipasti, primi e secondi piatti, con la pizza e per preparare tante ricette sfiziose.

La stagione tra primavera ed estate è sicuramente la migliore per raccogliere i fiori di zucca anche se ormai, con i prodotti di serra, è possibile trovare questo fantastico ingrediente praticamente tutto l’anno.

Tra tutte le preparazioni con i fiori di zucca quelle che danno maggiori soddisfazioni (e più possibilità di dare libero sfogo alla fantasia) sono i primi piatti.

Ecco 5 ricette di pasta con i fiori di zucca da provare subito:

Pasta con fiori di zucca, crema di zucchine e alici

Ingredienti

350 g di pasta (meglio lunga tipo spaghetti alla chitarra)

300 g zucchine trombetta

16 pz alici

4 pz fiori di zucca

scalogno

finocchietto fresco

olio extravergine di oliva

sale e pepe qb

Procedimento

Per preparare questa ricetta la prima cosa da fare è eviscerare le alici, eliminando le teste e le lische e aprendole a libro. I pesci vanno poi sbollentati in acqua salata per 30 secondi, scolati su carta da cucina e conditi con olio e sale. Mondate le zucchine e tagliatele a rondelle.

Tritate lo scalogno e rosolatelo in una casseruola con 2 cucchiai di olio per un paio di minuti; unite le zucchine e cuocetele per 1 minuto, quindi bagnate con 4 mestoli di acqua calda salata e lasciate cuocere ancora per 7-8 minuti.

Frullate tutto, regolando di sale e di pepe. Cuocete la pasta secondi i tempi riportati sulla confezione. Scolatela, conditeli con la crema di zucchine e i fiori di zucca tagliati a filetti. Completate con le alici, finocchietto, pepe e altre erbe a piacere.

Pasta con zucchine, fiori di zucca e ricotta

Ingredienti

350 g di pasta (meglio corta)

250 g ricotta, 200 g zucchine

un mazzetto di fiori di zucca

scalogno

maggiorana

olio extravergine d’oliva

sale e pepe in grani

Procedimento

Iniziate la preparazione mettendo a bollire l’acqua per la pasta. Spuntate le zucchine, lavatele e tagliatele a rondelle molto sottili.

Sbucciate, affettate lo scalogno e fatelo appassire in una padella con 2 cucchiaiate d’olio. Aggiungete le zucchine, la maggiorana finemente tritata e saltatele per circa 7′, poi unite i fiori mondati; salate e tenete in caldo. Cuocete la pasta.

Mescolate in una ciotola la ricotta con un cucchiaio d’olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Scolate la pasta, nel frattempo giunta a cottura e fatela saltare nella padella con le zucchine e i fiori, insaporendola bene. Versatela in un piatto da portata.

Mettete la ricotta insaporita nello schiacciapatate (o in una grattugia per formaggio) e spremetela sulla pasta prima di portarla a tavola.

Pasta con fiori di zucca e salsiccia fresca

Ingredienti

350 g di pasta corta

300 g di salsiccia fresca

15 fiori di zucca

170 g di scamorza

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

sale

Procedimento

La preparazione è molto veloce. Iniziate sbriciolando la salsiccia e mettetela a cuocere in una padella con olio e uno spicchio di aglio. Lasciate insaporire la carne per qualche minuto. Lavate i fiori di zucca con cura, eliminando pistillo e filamenti interni e asciugateli delicatamente con carta assorbente. Cuocete la pasta in acqua bollente salata, scolatela (tenendo da parte un po’ di acqua di cottura) quando è al dente e mettetela in padella con la salsiccia. Aggiungete i fiori di zucca e un mestolo di acqua cottura della pasta e mantecate.

Aggiungete infine anche la scamorza precedentemente tagliata a dadini e portate in tavola.

Pasta con fiori di zucca e speck

Anche questo primo piatto è veloce e molto saporito.

Ingredienti

350 g di pasta corta

200 ml di panna fresca

1 bustina di zafferano

150 g di speck tagliato a strisce sottili

15 fiori di zucca

sale e pepe

Procedimento

Fate dorare lo speck in una padella con un filo d’olio, e sciogliete in un recipiente lo zafferano nella panna fresca, versando poi il composto nella padella con il salume. Fate addensare la panna per qualche minuto e regolate di sale. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente e mettetela nella padella con la panna e lo zafferano.

Mantecate la pasta e aggiungete i fiori di zucca (dopo averli lavati e aver tolto il pistillo e i filamenti interni).

Se il piatto dovesse essere troppo asciutto basta aggiungere un po’ di acqua di cottura, quindi non buttatela tutta quando scolate la pasta.

Pasta con pomodorini, pancetta e fiori di zucca

Ingredienti

350 gr di pasta lunga

100 g di pancetta a dadini

1/2 cipolla bianca

500 g di pomodorini

15 fiori di zucca

olio extravergine di oliva

parmigiano reggiano grattugiato

sale

Procedimento

La preparazione di questo primo piatto è, come sempre, molto veloce quindi per prima cosa mettete a bollire l’acqua per cuocere la pasta. In una padella capiente mettete a soffriggere la cipolla tritata finemente con un filo di olio e, quando sarà diventata trasparente, aggiungete la pancetta e fate rosolare. Lavate i pomodorini e tagliateli in pezzi non troppo piccoli, unendoli poi alla padella con cipolla e pancetta. Fate cuocere per qualche minuto.

Lavate con cura i fiori di zucca, puliteli e aggiungeteli in padella con un po’ di acqua di cottura, cuocendo fino a che questa non si sia asciugata completamente.

Scolate la pasta e mantecatela con il sughetto, spolverando con il parmigiano prima di portare il piatto a tavola.