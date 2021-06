Ingredienti Per il pan brioche

500 g farina 0

60 g zucchero

60 g burro

50 g miele

18 g lievito di birra fresco

10 g sale

1 pz uovo

1 pz tuorlo

Ingredienti Per il condimento

200 g ricotta vaccina

150 g latte

120 g lamponi

20 g pistacchi sgusciati

4 pz uova

timo limone

burro

zucchero a velo

zucchero semolato

Durata: 4 h 15 min Livello: Medio Dosi: 6-8

Per la ricetta del pan brioche al forno con ricotta e lamponi, sciogliete il lievito in 165 g di acqua tiepida, quindi versatela sulla farina mescolata con lo zucchero; impastate un poco e aggiungete l’uovo, il tuorlo, il miele e il burro, morbido. Lavorate l’impasto e infine unite il sale; continuate a impastare per 5-6 minuti, finché non otterrete un composto liscio ed elastico. Lasciate lievitare l’impasto per circa 1 ora e 30 minuti, finché il volume non sarà raddoppiato.

Infarinate il piano di lavoro e modellate l’impasto a forma di filone, della stessa misura dello stampo (30×8 cm, h 8 cm). Imburrate lo stampo, adagiatevi il filone di pasta e lasciatelo lievitare almeno per 1 ora, finché il volume non sarà raddoppiato.

Cuocetelo in forno a 180°C per 45 minuti circa; sfornate il pan brioche, lasciatelo intiepidire, liberatelo dallo stampo e tagliatelo a metà; lasciate asciugare una parte per 1 giorno (consumate subito il resto, accompagnandolo a piacere con composte di frutta o con salumi). Tagliate il pan brioche «asciugato» in fette spesse 1 cm e dividete ciascuna in 2 triangoli.

Per il condimento sbattete le uova con il latte e 1 cucchiaio di zucchero semolato. Imburrate una pirofila (30×23 cm). Intingete i triangoli di pan brioche nelle uova sbattute e disponeteli, sovrapponendoli leggermente, nella pirofila.

Mescolate con una frusta le uova sbattute rimaste, amalgamatevi 120 g di ricotta e distribuite il composto sul pan brioche. Completate con la ricotta rimasta a fiocchetti, i lamponi, i pistacchi spezzettati, qualche rametto di timo limone e abbondante zucchero a velo. Coprite la pirofila con un foglio di alluminio e infornate a 180°C per 10 minuti; eliminate l’alluminio e continuate a cuocere per altri 10-15 minuti.