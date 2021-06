pace-in-medio-oriente,-ue-in-campo-ecco-il-piano-di-italia-e-spagna

BRUXELLES – Una nuova Conferenza per la Pace in Medio Oriente. Una nuova pagina per provare a indicare una via che conduca ad una soluzione del conflitto israelo-palestinese. E un tentativo di restituire all’Unione europea un ruolo in questa area del Mediterraneo. Sui tavoli delle Istituzioni europee, in particolare quello dell’Alto Rappresentante, lo spagnolo Josep Borrell, l’iniziativa è arrivata da circa un mese.