mr.-wrong-in-prima-serata:-anticipazioni-28-giugno-2021

Anticipazioni Mr. Wrong in prima serata lunedì 28 giugno 2021

Lunedì 28 giugno Mr Wrong torna in prima serata su Canale 5 con tre episodi inediti! Parliamo della serie turca con protagonista l’amatissimo Can Yaman e la bella Özge Gürel, già protagonisti di un’altra soap di successo come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Con una media di oltre 2.000.000 di spettatori record nel day-time, Bay Yanlis, nel titolo originale, approda quindi anche nella prima serata di Canale 5, ogni lunedì dalle ore 21:15 circa! Continua a leggere l’articolo per scoprire le anticipazioni di Mr Wrong in prima serata lunedì 28 giugno 2021 su Canale 5!

Feri Baycu Güler (Nevin Yilmaz) e Suat Sangur (Ünal Yilmaz) in Mr. Wrong: Credits Mediaset

Mr. Wrong episodio 27

Nel prossimo episodio in prima serata ritroviamo Ozgur (Can Yaman) alla ricerca di chi gli abbia bloccato la licenza per il nuovo locale. Così il ragazzo arriva al La Lou dove vede Serdar (Sarp Can Köroglu) mettere al collo di Ezgi (Özge Gürel) una bellissima collana. Credendo, erroneamente, che fra il dottore e la ragazza ci sia qualcosa, Ozgur decide di lasciarla all’istante.

Mr. Wrong episodio 28

Più tardi Cansu (Fatma Toptaş) e Deniz (Cemre Gümeli), pensando di farle cosa grata, decidono di prendere parte alla festa a sorpresa che Serdar organizza per il compleanno di Ezgi. Sappiamo però che anche Ozgur ha preparato una romantica sorpresa per Ezgi. Così Ozgur, quando è attirato da Serdar nell’albergo della festa a sorpresa, vede Ezgi e Sedar insieme pensando subito che lei faccia il doppio gioco. Subito dopo la licenzia. Delusa, Ezgi litiga con le amiche e si rifugia a Bursa dai genitori. Sevim (Lale Basar) e Nevin (Feri Baycu Güler) intanto, anche loro convinte della “colpevolezza” di Ezgi, incaricano Haydar di sorvegliare tutte le mosse di Ozgur.

Mr. Wrong episodio 29

In seguito Cansu ottiene finalmente da Levent (Gürgen Öz) la possibilità di essere presentata come sua fidanzata alla figlia Zeynep (Ada Arca). Poco dopo però apprende dalla stessa, e non da Levent, che la bimba aveva accettato la loro relazione a patto che i due non si sposassero e non facessero figli. Più tardi Ozgur, quando si rende conto che il presunto doppio gioco di Ezgi era solo un equivoco, si precipita a Bursa per chiedere scusa alla ragazza; ma lei, ancora troppo ferita, lo caccia via.