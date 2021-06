Love Is In The Air Eda lascia davvero Serkan?

Kaan chiama Engin nell’episodio 22 della stagione 1. Karadağ inizia la conversazione stuzzicando Engin. Sostiene che il lampadario che vendono come di design originale in realtà non lo è. Lo producono già altrove. Ha mandato le foto che lo attestano. “C’era un solo fascicolo con i disegni” e ce l’aveva Eda. La ragazza sostiene di averlo consegnato al notaio. Serkan consiglia a Eda di pensarci bene perché lei è stata l’unica ad averlo avuto tra le mani tutto il giorno. “Sei colpevole” afferma Serkan che crede di aver capito perché Eda lo eviti. Serkan le fa una semplice domanda: “hai dato tu il fascicolo a Kaan?”. Eda è sconvolta. Se davvero la pensa così, Eda se ne andrà e non si rivedranno mai più. Bolat è fuori di sé e le ordina di andarsene. La ragazza, tra le lacrime, si allontana. In Love Is In The Air Eda lascia davvero Serkan?

Love Is In The Air Eda rompe il fidanzamento con Serkan?

Love Is In The Air, episodio 22: Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Seyfi è sconvolto: Serkan ha usato davvero la parola “vattene”? È così. Tutti i collaboratori sono senza parole. Serkan vuole che Selin sia avvertita immediatamente. Secondo Engin, Bolat ha esagerato con Eda. Se non si fida perché si è fidanzato con lei? Engin pensa che le brillino gli occhi quando parla di lui o con lui. Serkan, invece, è convinto che non sia così e che gli occhi le brillino sempre. Engin e Piril cercano di farlo riflettere: che si tratti di lavoro o di vita privata il suo comportamento è stato vergognoso.

Seyfi sostiene che – se non conoscesse Serkan – lo definirebbe una persona cattiva. Ha fatto soffrire un angelo come Eda.

Eda è fuori di sé. Vorrebbe andare da Serkan e dirgli quanto l’ha delusa. Melek sostiene che debba mantenere la calma. Troveranno il colpevole. Figen ha l’idea di controllare le telecamere. Eda non capisce come possa averla offesa in quel modo. Non merita la sua fiducia? Basta, “è finita. Io e Serkan abbiamo chiuso, ma prima pagherà per questa mancanza di fiducia” continua la ragazza. Alla fine dell’episodio 22 della stagione 1 Eda decide di restituirgli l’anello di fidanzamento. In Love Is In The Air Eda rompe il fidanzamento con Serkan?

Secondo noi prima o poi si chiariranno…