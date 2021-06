L’atterraggio dell’An-225, l’aereo più grande del mondo che doveva trasportare navicelle spaziali

In questo video l’atterraggio dell’Antonov An-225 ‘Mriya’ sulla pista del Raf Brize Norton, base della Royal Air Force britannica che si trova vicino a Brize Norton, nel West Oxfordshire. L’An-225 è il velivolo (in servizio) più grande al mondo. Si tratta di un aereo cargo con sei motori a reazione, un’apertura alare di 88,3 metri e un peso al decollo che può raggiungere le 640 tonnellate (il peso più grande tra gli aerei in servizio). L’An-225, che fa parte della flotta di aereo cargo Antonov Airlines, con base a Kiev in ucraina, ha effettuato il suo primo volo il 21 dicembre del 1988: era stato progettato, originariamente, per trasportare al Cosmodromo di Baikonour la navicella spaziale Buran e i componenti del razzo vettore Energia, assemblati altrove.

Il programma spaziale Buran in realtà naufragò poco dopo e così l’An-225 è diventato un aereo destinato al trasporto di merci pesanti e ingombranti. I suoi voli sono rari, così come i suoi avvistamenti da parte degli appassionati. Nel caso del video in questa pagina, l’An-225 è atterrato lo scorso 24 giugno nel Regno Unito: proveniva da Karachi (Pakistan).