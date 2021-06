la-casa-moderna,-nuovi-cataloghi-home-&-business.

L’arte di arredare vive, spesso, di una distinzione tra il privato ed il pubblico. Andare oltre questa visione classica e sviluppare una struttura ed un servizio che, con la stessa efficacia e qualità, sappia supportare i progetti per il business come il settore residenziale privato, è una delle sfide che La Casa Moderna sta affrontando con successo.

Avendo colto, per esempio, le tante sfumature che il concetto di ospitalità ha assunto negli ultimi tempi, per cui accanto alla formula tradizionale dell’Hotel si sono moltiplicati i Bed&Breakfast, le strutture per affitti a breve termine sia nelle città che nei luoghi di villeggiatura, le case private vissute come seconde case o messe a reddito come case per vacanze: in tutte queste situazioni di concorrenza moltiplicata, oltre al prezzo è proprio l’atmosfera del luogo a fare la differenza e determinare la scelta del pubblico. Tutto si gioca magari a partire da un set di foto visibile sul web, per poi vivere l’esperienza del soggiorno di persona.

L’atmosfera vincente è innegabilmente determinata dalle scelte d’arredo in cui gli interior designer de La Casa Moderna supportano sia la proprietà che direttamente può avvalersi del servizio, sia i professionisti che a loro volta trovano un grande vantaggio nel risolvere tutti i temi d’arredo in un unico luogo, senza saltare da un fornitore all’altro.

Valorizzare gli spazi, anche quando sono ridotti, garantire la funzionalità grazie ad un progetto razionale, avere la possibilità di personalizzare progetti e prodotti fino ad arrivare praticamente al su misura, una gamma di arredi e complementi che permettono di spaziare esteticamente tra tantissime ispirazioni e mood: queste potenzialità si trasferiscono dal progetto su carta allo spazio reale grazie al servizio offerto da La Casa Moderna, che può realizzare progetti ovunque, grazie ad una distribuzione capillare sul territorio dei suoi punti vendita ed affiliati.

La Casa Moderna può, ovviamente, essere partner anche per soluzioni ufficio, piccoli e grandi, offrendo non solo un’ampia selezione di arredi ma anche complementi e accessori dove la cura dei dettagli arriva a comprendere l’illuminazione, le carte da parati ed i sistemi di porte. E se i tempi recenti ci hanno abituati a ripensare i luoghi di lavoro con concept sempre più innovativi, esteticamente caratterizzati ed in qualche modo accoglienti come una casa, nessuna consulenza vale di più di quella che può arrivare da esperti in interior design.

Progettare in nome della bellezza e della creatività in tutte le forme, là dove il rapporto qualità-prezzo non può fare eccezioni perché finalizzato al business: La Casa Moderna è la struttura di supporto affidabile ed in grado di garantire il risultato voluto.

La Casa Moderna è presente su tutto il territorio italiano con oltre 70 negozi affiliati e oltre 370 interior designer per una consulenza puntuale e strategica.

lacasamoderna.com