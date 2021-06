I Fatti Vostri, Salvo Sottile condurrà con Anna Falchi e dice: “Lei sarà una …”

Spread the love











A settembre ricomincerà I fatti vostri la fortunatissima trasmissione che va in onda dalle 11.00 fino al TG2 su Rai 2 e che per tanti anni ha visto al timone Giancarlo Magalli.

Quest’anno, invece, quando ricomincerà, a settembre, ci sarà una piccola rivoluzione perchè a condurre saranno Salvo Sottile, bravissimo giornalista siciliano e Anna Falchi.

Giancarlo Magalli ha avuto da ridire, a modo suo, su Anna Falchi dicendo che dovevano chiedere ad altri e non a lui cosa centrasse alla conduzione de I fatti vostri ma ora i giochi sono ormai fatti e Salvo Sottile ha rilasciato una lunga intervista a Tv blog in occasione della quale ha detto la sua opinione.

Salvo Sottile si racconta

In occasione dell’intervista rilasciata a Tv blog, Salvo Sottile si è molto raccontato e ha detto così: “Sono cresciuto a Palermo, una città meravigliosa, difficile ai miei tempi per un ragazzo ‘curioso’. Ho vissuto tanto la strada, di giorno e di notte. E quando vivi la strada è dura tenere la barra dritta, ci vuole un attimo a ficcarti nei guai, a perderti, a passare dalla parte sbagliata. Ho conosciuto tanta gente, bella e brutta. Ho iniziato a lavorare giovanissimo, a 14 anni. Avevo fretta di essere autonomo. Ho lavorato nei campi, ho fatto il cameriere, ho venduto libri usati, venendo a contatto con un’umanità variegata e imprevedibile che mi ha insegnato tanto”.

Poi ha parlato del rapporto con i genitori e ha detto che è stato con “alti e bassi. Me lo ricordo sereno durante l’infanzia, un po’ più turbolento durante l’adolescenza. Con mio padre ci scontravamo spesso poi abbiamo capito il motivo, avevano un carattere simile. Mia madre è stata sempre il porto sicuro, ogni tanto si arrabbiava anche lei con me ma se le tenevi il muso ti faceva tornare il sorriso in un attimo con una dolcezza disarmante”.

Salvo Sottile si sbilancia su Anna Falchi

Salvo Sottile ha poi svelato come sarà I fatti vostri da settembre e ha detto: “Il programma di Michele Guardì è una delle certezze di Rai2. Quest’anno si rinnova. Con me a condurre ci sarà Anna Falchi che è una donna in gamba, sono convinto che sarà una bella sorpresa. Con lei, il professor Broccoli, Emanuela Aureli e il ritorno del “comitato” cercheremo di entrare in punta di piedi a casa delle persone per cercare di intrattenerle e di informarle”.

