gf-vip-6,-niente-ritorno-dell’influencer:-“non-sono-ancora-pronta”

Ci sarebbe stato un importante rifiuto a tornare fra i concorrenti del GF Vip 6 da parte di un’influencer, che ha anche pubblicato uno sfogo in cui chiede di essere lasciata in pace da tutta la stampa. Ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini, il presentatore del GF Vip 6 (foto © Mediaset).

Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, aveva già partecipato al GF Vip, attirandosi addosso molte polemiche, soprattutto per l’aspetto fisico molto diverso da quello che si poteva vedere sulle foto dei suoi canali social. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è stato durissimo: sin da subito, infatti, le è stato rinfacciato di essere una figlia d’arte.

Come ha raccontato sua madre, non appena Asia ha capito come funziona il mondo dello spettacolo, ha preferito dedicare la sua vita ad altro. Oggi si dedica a tempo pieno al suo grande amore, i cavalli, e ha reso anonimi tutti i profili che ha sui social media. In tutto questo, il mondo dello spettacolo sarebbe tornato a bussare alla sua porta.

Asia Nuccetelli, tornerà fra i concorrenti del GF Vip 6?

La figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli: andrà a GF Vip 6? (foto Instagram).

Asia Nuccetelli non sembra proprio interessata ad essere uno dei prossimi concorenti del GF Vip 6. Al contrario, decide di pubblicare uno sfogo, ripreso da Leggo, dove conferma la sua decisione di non apparire più in televisione, almeno per il momento. Ammette di non aver meditato troppo su alcune esperienze passate in Tv, spinta dalla voglia di sfondare.

Poi Asia inveisce contro la stampa, che continua comunque a parlare di lei, anche se ormai è scomparsa dalla televisione. Sottolinea di dover essere diventata adulta presto, e spiega che la sua storia è complessa. Adesso non è pronta a rivelarsi al pubblico, ma allo stesso tempo, non nega che potrebbe farlo più in avanti.