g20:-cibo,-africa-e-sviluppo-nell’agenda-oggi-a-matera

Si tiene oggi a Matera la riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20, uno degli appuntamenti più importanti della presidenza italiana di turno, in vista del vertice dei capi di Stato e di governo che avrà invece luogo a Roma a ottobre.

I capi delle diplomazie delle venti maggiori economie mondiali sono stati accolti eri sera al Castello Svevo di Bari dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Ci saranno, tra gli altri, il segretario di Stato Usa Antony Blinken e l’Alto commissario della politica estera e di sicurezza Josep Borrell, mentre il ministro degli Esteri della Cina Wang Yi sarà in videoconferenza e la Russia ha mandato il viceministro degli esteri Aleksandr Pankin al posto del ministro Serghei Lavrov. Si tratta di due assenze rilevanti, dopo le recenti accuse dell’Ue e degli Usa al G7 nei confronti di Mosca e Pechino.

Si tratterà di un’importante occasione di confronto, che giunge dopo il tour europeo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ma, soprattutto, si tratterà di un’opportunità per l’Italia per focalizzare il dibattito sull’Africa, continente che Roma considera prioritario per la propria politica estera. L’obiettivo è giungere a un’estensione della sospensione del debito africano entro la fine dell’anno.