Francia, è legge la fecondazione assistita per tutte: ammessa anche per single e coppie lesbiche

Anche le donne single o le coppie lesbiche da oggi, in Francia, avranno accesso alla procreazione medicalmente assistita eterologa. Potranno cioè ricorrere alle banche dei gameti congelati per ottenere una gravidanza. La banca del seme principalmente, ma anche quella degli ovociti. Esattamente così come è consentito per le coppie eterosessuali. Dopo anni di dibattito infuocato e un lungo processo legislativo, la legge sulla “Pma per tutte” è stata approvata dall’Assemblea nazionale con 326 voti favorevoli, 115 contrari e 42 astensioni.