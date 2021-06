dimore-sonore,-dal-1°-luglio-il-festival-estivo-delle-ville-tuscolane

L’estate romana si arricchisce di eventi. Dal 1° luglio fino al 1° agosto l’appuntamento è con Dimore Sonore, il Festival delle Ville Tuscolane promosso dalla Regione Lazio e organizzato da Irvit, l’Istituto regionale per le ville tuscolane, che vedrà la collaborazione anche dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, della Fondazione Romaeuropa e delle associazioni del territorio. Un ricco cartellone di concerti, spettacoli teatrali, incontri e performance con grandi nomi della cultura, della musica e dello spettacolo che daranno vita alla prima parte del Festival.

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 1° luglio alle 21 a Villa Aldobrandini con Dante l’Uomo della Storia: conferenza/spettacolo di Alessandro Barbero accompagnato dal critico letterario Arnaldo Colasanti. Nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Frascati Poesia, Barbero- uno degli storici contemporanei italiani molto amati dal pubblico- porterà sul palco il ritratto live di Dante Alighieri, il Sommo Poeta, ancora contemporaneo. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, posto unico.

Lunedì 5 luglio alle 21, sempre a Villa Aldobrandini ecco Stefano Bollani e il suo Piano Variations on Jesus Christ Superstar: a 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice, Bollani ha deciso di restituirne una versione totalmente inedita e interamente strumentale per pianoforte solo. A partire dall’album, il compositore e pianista jazz si esibirà in concerto seguendo la trama della storia. Differentemente da quanto accade di solito nei suoi concerti, che non sale mai sul palco con una scaletta stabilita a priori, il Maestro Bollani rispetterà la struttura narrativa come punto fisso da cui partire per improvvisare ed elaborare l’opera originale all’interno dei singoli brani. Il prezzo del biglietto è di 30 euro per il I settore, 20 euro per il II settore.

Martedì 6 luglio alle 18.30, Villa Falconieri ospiterà la presentazione del libro L’Italia di Dante di Giulio Ferroni. In compagnia di Arnaldo Colasanti, Ferroni condurrà il pubblico in un approfondimento a tutto tondo dell’Italia vista dagli occhi nomadi di Dante. Un viaggio straordinario alla scoperta dei luoghi citati nella Divina Commedia e dalla produzione letteraria del poeta: città, borghi, spiagge e colline. L’evento è gratuito con prenotazione su eventbrite.it.

Giovedì 8 luglio alle 21 a Villa Aldobrandini appuntamento con Cinema per Archi a cura dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Diretto dal M° Luigi Piovano, un concerto-omaggio ai grandi compositori italiani premi Oscar della musica per film, Piovani e Morricone. Presente anche la grande tradizione russa di uno dei suoi più alti esponenti: ossia Cajkovskij, le cui meravigliose melodie hanno più volte ispirato i registi in famose pellicole cinematografiche. A questi si aggiunge il ricordo di Astor Piazzolla, nel centenario dalla sua nascita. Prezzo del biglietto: 18 euro posto unico.

Sabato 10 luglio alle ore 21, ancora una volta a Villa Adrobrandini, “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci”. Circondato dalla scenografia disegnata da Giorgio Gallione- che firma anche la drammaturgia e la regia dello spettacolo- Elio darà vita con cinque musicisti a un’insolita carovana sonora per celebrare il cantautore più eccentrico della musica italiana: Enzo Jannacci. Con gli arrangiamenti del M° Paolo Silvestri, Elio “racconterà” l’artista: un repertorio umano e musicale sconfinato, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci. Prezzo del biglietto: 18 euro posto unico.

Mercoledì 14 luglio alle 19, a Villa Mergé, è atteso il Kanzonette Trio di Nando Citarella che, con Salvatore Rotunno e Flavio Brandolini e la partecipazione dell’Ensemble Equivox, porterà in scena il concerto Saper Bramate. Sonate, canzoni e romanze che il Trio propone al pubblico. Da “Deh vieni alla finestra” dal Don Giovanni di Mozart, fino alla “Cavatina di Figaro” rifatte alla maniera dei Comici dell’Arte. Con le voci dell’Equivox Ensemble, un viaggio attraverso le forme di canto tra colto e popolare legate alla tradizione delle villanelle e delle moresche, dal tardo Cinquecento al Barocco e fino al romantico, con la voce di Nando Citarella. Il prezzo del biglietto è di 10 euro posto unico.

Venerdì 16 luglio alle 20, Villa Grazioli ospita Playing Love – Le Musiche del Cinema: concerto per pianoforte a 4 mani con il duo Barbara Cattabiani e Claudia Agostini. Le due musiciste eseguiranno brani tratti dalle colonne sonore di grandi pellicole cinematografiche. Prezzo del biglietto: 15 euro posto unico.

Sabato 17 luglio alle 21 Villa Falconieri ospita il Quintetto di Fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il concerto “Un palco all’Opera”: in programma le trascrizioni per quintetto di fiati delle Sinfonie da “L’Italiana in Algeri” e “Cenerentola” di Rossini, del “Pot-pourri fantastico sul Barbiere di Siviglia” di Rossini realizzata nell’Ottocento da Briccialdi e di una suite da “Porgy and Bess” di Gershwin. Due mondi musicali, lontani solo in apparenza, che si incontrano seguendo il comune denominatore della teatralità e della forza narrativa. Il concerto è gratuito con prenotazione al link di Eventbrite.

Domenica 18 luglio alle 21.30, a Villa Grazioli, in collaborazione con Romaeuropa Festival, Bartolini/Baronio – RED READING #13 Un giorno bianco_dove il noi dimora in me: spettacolo-concerto tratto dal libro “Ho costruito una casa da giardiniere” di Gilles Cle´ment. Una traduzione sentimentale e intima dell’esperienza che ha significato la lettura di questo testo, con tutti i suoi contenuti, le sue forme e il suo linguaggio. Prezzo del biglietto: 10 euro posto unico.

Venerdì 23 luglio alle 21.30 Villa Parisi ospita Inferno: evento-spettacolo in occasione dell’anno dantesco, a cura dell’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma che, nel corso della proiezione di ‘Inferno’ del 1911 diretto da Francesco Bertolini, eseguirà dal vivo le musiche del film. L’orchestra sarà diretta da Mario Raja e avrà come ospite il sassofonista Pietro Tonolo. L’evento è in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Frascati Poesia e la Cineteca di Bologna. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, posto unico.

Sabato 24 luglio alle 21.30, sempre a Villa Parisi, il Sestetto Stradivari dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà sul palco con “Souvenir de Florence”. Programma dedicato a due dei massimi compositori dell’800: Cajkovskij, le cui musiche rappresentano alcuni dei momenti più alti della produzione cameristica di tutti i tempi. A chiudere il concerto, il Sestetto eseguirà, in omaggio alla sede che ospita l’esibizione, un brano che le è stato dedicato dal compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso. Prezzo del biglietto: 18 euro posto unico.

Giovedì 29 luglio alle 21.30, secondo appuntamento a Villa Grazioli realizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival. In scena 12 motivi. Studio su una performance di e con Francesco Leineri, compositore e performer. L’evento è una restituzione al pubblico dell’indagine sui rapporti fra paesaggio sonoro, immagine ed elettronica effettuata in residenza, utilizzando Villa Grazioli come luogo per l’esplorazione audiovisiva. Prezzo del biglietto: 10 euro posto unico.

Venerdì 30 luglio alle 20, sempre a Villa Grazioli, appuntamento con American Rhapsody. L’ensemble formato da Professori dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia porta in scena un omaggio a quei musicisti che hanno animato la straordinaria stagione musicale nel Nord America della prima parte del XX secolo, tra cui George Gershwin e Leonard Bernstein. Prezzo del biglietto: 18 euro posto unico.

Domenica 1° agosto alle 21.30 Villa Grazioli è lo scenario del terzo appuntamento realizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival. In scena, il concerto poetico Rumori 2.0 di Martina Badiluzzi: una risposta alla quarantena causata dalla pandemia da Covid-19. Sulle note di Samovar (Samuele Cestola) si susseguono storie ispirate dalla periferia di Roma: ritratti e brevi incontri con i personaggi che animano le finestre e i balconi, visti dalla prospettiva di qualcun altro. Prezzo del biglietto: 10 euro posto unico).

La seconda parte del Festival si terrà nel mese di settembre. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.irvit.it.

Redazione

