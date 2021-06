colombia,-abbattuta-statua-di-cristoforo-colombo

Un gruppo di manifestanti ha abbattuto ieri a Barranquilla, capoluogo del dipartimento Atlantico, la statua marmorea di Cristoforo Colombo, che fu donata dalla comunità italiana alla città nel 1892, per il 400esimo anniversario della scoperta dell’America.

Alcuni manifestanti, scesi in piazza in occasione della mobilitazione per il secondo mese di proteste antigovernative in Colombia, sono saliti sul piedistallo della statua collocata su una piazza di fronte alla chiesa del Carmen, e ne hanno facilitato l’abbattimento utilizzando delle corde.